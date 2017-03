Chính phủ đề nghị “gom” còn một giấy

Ông Đặng Văn Xướng, đại biểu tỉnh Long An: Thực hiện chậm, ai nhận trách nhiệm? Báo cáo của Chính phủ nêu được thực trạng, nguyên nhân nhưng xác định trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền thì chưa thỏa đáng. Ai nhận trách nhiệm về điều này? UBND có trách nhiệm thế nào? Trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường ra sao? Nếu không làm rõ, tôi nghĩ lần này có quyết tâm hoàn thành vào năm 2008 cũng “thua”. Báo cáo đưa ra hàng loạt bất hợp lý: hai luật vênh nhau, phí trước bạ và thuế chuyển quyền quá cao... nhưng các ngành chức năng và địa phương lại không bàn với nhau để kiến nghị sửa đổi. Hơn nữa, cán bộ thực hiện trong lĩnh vực này rất thiếu trách nhiệm. Nhiều người không thấy hết nghĩa vụ phải cấp GCN cho dân, mà coi chuyện đó như hàm ơn cho người khác. Trì trệ chậm được khắc phục, cán bộ hành dân cũng chưa bị xử lý thẳng tay... Chưa thấy Chính phủ nhận trách nhiệm trong báo cáo. Tôi ủng hộ đề nghị của Chính phủ về việc gom “giấy đỏ”, “giấy hồng” thành một để vừa tiện cho quản lý của nhà nước vừa tiện cho dân. Đây cũng là kiến nghị của đông đảo cử tri trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ông Lê Hùng, đại biểu tỉnh Bạc Liêu: Xem xét sửa Luật Đất đai Việc chậm trễ một phần do pháp luật thiếu đồng bộ, một phần do chúng ta chưa nhận thức được hết khó khăn, phức tạp trong công tác cấp GCN nên để trì trệ tiến độ. Luật Đất đai đã quy định chỉ có một “giấy đỏ”, Luật Nhà ở đẻ thêm “giấy hồng” làm cho công tác quản lý đã phức tạp thêm phức tạp hơn. Luật Đất đai có nhiều điểm không còn phù hợp, một số nghị định của Chính phủ cũng cần xem lại để sửa đổi. Tôi cũng thống nhất với đề nghị hạ thấp phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất. Việc điều chỉnh lại phí, thuế hợp lý sẽ tạo điều kiện cho người dân đăng ký sử dụng đất, thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Khi nhà nước quản lý tốt sẽ không xảy ra những cơn “sốt”, cơn “điên” của thị trường nhà đất như vừa qua. Chánh án TAND tối cao kiến nghị: Trợ cấp một triệu đồng/tháng cho mỗi thẩm phán Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa, viện còn nhiều. Về công tác của ngành tòa án, các đại biểu Quốc hội tập trung vào việc tỷ lệ án bị hủy, sửa cao và số lượng án giám đốc thẩm, tái thẩm còn quá cao. Thay mặt ngành, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đã nhận khuyết điểm, hứa sẽ khắc phục tình trạng này. Ông Bình kiến nghị Chính phủ trợ cấp trước mắt một triệu đồng/tháng cho mỗi thẩm phán để ổn định cuộc sống. Về lâu dài phải có chế độ tiền lương thỏa đáng cho đội ngũ này, lương thẩm phán TAND tối cao phải ngang lương thứ trưởng, bộ trưởng như các nước khác. Ông Bình còn đề nghị Chính phủ xây dựng nghị định về việc bảo đảm an toàn cho thẩm phán tại phiên tòa. Về công tác của ngành kiểm sát, các đại biểu Quốc hội tập trung vào hai vấn đề lớn là số lượng án trả hồ sơ để điều tra bổ sung và trường hợp bị đình chỉ điều tra còn nhiều. Năm 2007, VKSND các cấp đã trả hồ sơ hơn 3.400 vụ, đình chỉ hơn 1.000 bị can trong tổng số 90.000 bị can bị xử lý... Theo Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng, việc trả hồ sơ đã thể hiện sự hạn chế của công tác điều tra, làm thời gian giải quyết án kéo dài. ĐỨC MINH