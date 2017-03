Chính phủ họp báo: Quyết liệt kiểm soát, bình ổn giá, kiềm chế lạm phát

Mục tiêu trên được đưa ra do tình hình biến động giá phức tạp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 1,05%, tuy thấp hơn tháng trước (1,31%) nhưng vẫn là mức cao so với cùng kỳ nhiều năm (15 năm qua, CPI tháng 10 chỉ từ -1% đến cao nhất là +0,74%), đẩy CPI từ đầu năm đến nay lên 7,58%.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ đánh giá mục tiêu kiềm chế lạm phát là rất khó khăn và đang nỗ lực để giữ đến hết năm CPI ở mức một con số. Giải pháp được Thủ tướng kết luận là cho đến hết năm không tăng giá điện, than bán cho nhà máy điện, và ổn định giá xăng dầu. Nếu thị trường xăng dầu biến động sẽ dùng quỹ bình ổn giá để giữ giá.

Ông Phúc cũng cho biết để tập trung ổn định kinh tế vĩ mô sẽ thực hiện các giải pháp trọng tâm: giữ nguyên tỉ giá tiền đồng, tung dự trữ ngoại hối để giảm nhiệt thị trường, tăng lãi suất cơ bản lên 9% để các ngân hàng thương mại (NHTM) tăng lãi suất huy động tiền đồng theo, qua đó hút tiền mặt vào hệ thống…

Cụ thể, ông Bùi Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết cuộc họp của Thống đốc NHNN với 15 NHTM đã thống nhất chủ trương NHNN sẽ bán ngoại tệ có chọn lọc, phục vụ nhập khẩu mặt hàng thiết yếu. Về lãi suất huy động tiền đồng, các NHTM sẽ nâng lên mức khoảng 12%/năm và đồng thuận nhau ở mức này để không xảy ra cuộc đua lãi suất tiêu cực như năm 2008.

Ngoài các nội dung trên, phiên họp Chính phủ cũng thảo luận và cho ý kiến đề án chiến lược nợ công do Bộ Tài chính xây dựng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết cốt lõi của chiến lược này là xác định nợ hiện tại, khả năng trả nợ của nền kinh tế và giới hạn nợ công ở đâu là an toàn. Ông Nghiệp giải thích: “Có đại biểu Quốc hội thắc mắc tại sao Chính phủ lúc nói nợ 30%, lúc lại 40% mà vẫn an toàn. Đấy là nợ Chính phủ, vì chúng ta quy định mức an toàn là 50% GDP. Còn nợ công là khái niệm mới, ngưỡng bao nhiêu là giới hạn thì đang chờ Chính phủ có ý kiến”.

NN