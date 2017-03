Chính phủ không in thêm tiền để trả lương

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (ảnh) tại buổi đối thoại trực tuyến với nhân dân vào chiều 17-1. Tại buổi trực tuyến, một loạt vấn đề liên quan đến điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, than, điện; thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường tại TP.HCM… đã được bạn đọc cả nước đặt ra với tư lệnh ngành tài chính.

Tăng lương không ảnh hưởng đến lạm phát

. Bạn đọc: Thực tế cho thấy mỗi lần tăng lương là một lần các mặt hàng tiêu dùng ào ạt tăng giá. Việc tăng lương không mang lại ý nghĩa đích thực đối với công nhân, viên chức mà ngược lại còn tạo cơ hội cho lạm phát tăng cao. Bộ trưởng sẽ làm gì để giải quyết tình trạng này?

+ Bộ trưởng Tài chínhĐây cũng là trăn trở của các cơ quan quản lý và Chính phủ. Chúng ta muốn tăng thu nhập thực tế chứ không phải tiền lương danh nghĩa, lương tăng một mà giá cả tăng 1,5 hoặc hai lần thì không có ý nghĩa gì.

Nguồn tăng lương hằng năm hoàn toàn dựa vào tăng thu ngân sách Nhà nước. Chính phủ chưa bao giờ in thêm tiền để trả lương cho người lao động, trong khi đó lạm phát chủ yếu do yếu tố tiền tệ, chi tiêu công không hiệu quả. Do đó, bản chất của việc tăng lương không gắn với vấn đề tiền tệ cũng như cung tiền nên không gắn với lạm phát.

Thêm vào đó, yếu tố tâm lý hết sức quan trọng. Nếu các cơ quan quản lý nhà nước minh bạch chính sách, giải thích kỹ, tăng lương sẽ không gây ra tâm lý “té nước theo mưa”. Nếu làm tốt, yếu tố lạm phát kỳ vọng sẽ được kiềm chế, lạm phát thực tế sẽ không đi trước hay song hành với việc tăng lương.

. Có một thực tế mỗi lần thay đổi chủ tịch huyện thì chủ tịch mới lại mua xe ô tô mới rất đắt tiền chứ không sử dụng xe cũ. Đây có phải là quy định của Nhà nước không?

+ Về nguyện vọng, khi bổ nhiệm lãnh đạo thì có phòng làm việc mới, ô tô mới, tuy nhiên phải theo tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước. Về xe công, chức danh chủ tịch huyện có tiêu chuẩn sử dụng xe có mức giá mua tối đa là 750 triệu đồng. Khi chủ tịch mới nhậm chức, nếu xe còn mới, còn tốt, trong hạn mức sử dụng thì dứt khoát phải dùng xe đó. Nếu mua xe mới là vi phạm. Bộ Tài chính sẽ kiểm tra, nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy định. Cán bộ là công bộc của dân nên không thể muốn sử dụng tài sản thế nào cũng được.

Giá thức ăn, hàng tiêu dùng thường tăng theo mỗi kỳ tăng lương gây bất lợi cho người lao động. Ảnh: HTD

Hoàn thiện cách tính giá cơ sở xăng dầu

. Bộ trưởng từng phát biểu “minh bạch là giải pháp của mọi giải pháp”. Vậy bộ trưởng đã thực hiện tuyên bố của mình như thế nào, nhất là đối với lĩnh vực nhạy cảm như quản lý giá xăng dầu, than và điện?

+ Để thực hiện được điều này, tôi nghĩ phải minh bạch cả khâu chính sách cũng như thông tin của DN. Về chính sách, phải công khai minh bạch ngay khi xây dựng pháp luật. Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo Luật Giá để Chính phủ trình QH, dự kiến kỳ họp giữa năm nay QH sẽ xem xét thông qua. Dự thảo luật này sẽ tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi của các thành phần trong xã hội, đặc biệt là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ, Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu.

Định hướng sắp tới, chúng ta vừa kiên trì thực hiện Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu nhưng cũng xem xét nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số vấn đề cần thiết như chu kỳ để tính điều chỉnh tăng hoặc giảm giá với thời gian sẽ ngắn hơn, phù hợp với diễn biến của giá thế giới. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện thêm công thức tính giá cơ sở, có thể đưa lãi định mức ra khỏi công thức tính giá cơ sở để đảm bảo sự minh bạch về lỗ lãi.

. Nghị định 84/2009 đã thực hiện gần ba năm nhưng Bộ Tài chính vẫn chưa trao quyền định giá xăng dầu cho DN, phải chăng Bộ đang muốn nắm giữ cơ chế xin-cho lâu hơn?

+ Nghị định 84/2009 quy định quyền định giá thuộc DN nhưng cũng cho phép trong điều kiện bất thường, Nhà nước vẫn có quyền kiểm soát và quyết định về giá.

Tôi cho rằng việc có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước trong vấn đề định giá xăng dầu là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay giá cơ sở đang ở mức rất thấp. Vì vậy trước mắt, chúng ta sẽ khôi phục lại giá cơ sở theo đúng tinh thần của Nghị định 84, khi ấy thì hoàn toàn để cho các DN tự xem xét và điều chỉnh giá trong khuôn khổ. Nếu để các DN tự định giá, Bộ Tài chính, Công Thương kiểm tra hậu kiểm thì khỏe hơn rất nhiều, chứ hoàn toàn không phải là chuyện xin-cho.

Sẽ làm việc với TP.HCM về Quyết định 64 . Theo Thông tư 93 hướng dẫn Nghị định 120 về thu tiền sử dụng đất thì đất vượt hạn mức sẽ nhân hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành. Nhưng Quyết định 64 của UBND TP lại yêu cầu phải định giá. Vậy UBND TP.HCM đúng hay sai? + Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Hiện rất nhiều người dân muốn chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Theo Thông tư 93, trong trường hợp này, nếu diện tích vượt hạn mức thì được sử dụng hệ số để điều chỉnh. Tuy nhiên, tinh thần của thông tư là các hệ số này cũng phải đảm bảo nguyên tắc sát giá thị trường do UBND tỉnh, TP quy định. Quy định hệ số để đơn giản và nhanh chóng cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện vì khi lấy giá quy định nhân hệ số hai lần, ba lần thì rất rõ ràng và thuận tiện. Theo tôi biết, TP.HCM có hai cách tính. Một là nếu vượt đến mức nào đó thì được áp dụng hệ số. Phần còn lại thì UBND TP định mức giá sát với thị trường. Như vậy, việc áp dụng cách làm này là hoàn toàn đúng theo tinh thần Nghị định 120 và Thông tư 93. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với UBND TP.HCM về vấn đề này, làm sao để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thuận tiện và đơn giản trong quá trình thực hiện. + Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Phạm Đình Cường: Với trường hợp ngoài hạn mức, Thông tư 93 cho phép UBND có thể áp dụng hệ số điều chỉnh. Như bộ trưởng nói, việc áp dụng hệ số điều chỉnh hoặc thẩm định giá cho từng trường hợp chỉ là vấn đề thủ tục, còn nguyên tắc của cả hai phương pháp đều là sát giá thị trường. Tuy vậy, từ ý kiến độc giả, chúng tôi sẽ làm việc với UBND TP.HCM, nghiên cứu, xem xét để đơn giản thủ tục hành chính khi giải quyết.

TRÀ PHƯƠNG lược thuật