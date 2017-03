Chính phủ sẽ giảm bội chi

Sử dụng bội chi gây ảnh hưởng tăng trưởng Thẩm tra báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng: Do cân đối ngân sách rất khó khăn nên Nhà nước đã phải sử dụng hết các tiềm lực tài chính công; huy động nguồn trái phiếu chính phủ ở mức cao và cả việc sử dụng bội chi để bù đắp chi thường xuyên. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội không chỉ cho năm nay mà sẽ không đủ vốn đầu tư bố trí phục vụ tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Nợ công đã chạm trần Nếu cộng với 85.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ thì mức bội chi đã là 7% GDP, có nghĩa không hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm năm đã được Quốc hội quyết định (4,5% GDP). Do đó Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ cần có lộ trình giảm bội chi, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Tương tự, đối với vấn đề nợ công, theo báo cáo của Chính phủ năm 2015 ước đạt 64,5% GDP, dưới trần nợ công mà Quốc hội cho phép là 65% GDP. Tỉ lệ nợ công vẫn ở dưới mức cho phép nhưng đã chạm mức trần. Ông PHÙNG QUỐC HIỂN,

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách