Chính phủ xử lý các sự việc báo chí nêu

Hàng trăm thắc mắc, bất cập của nhân dân đã được những người đứng đầu Chính phủ tận tâm giải quyết, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc trong đời sống nhân dân, cũng như tôn vinh những giá trị cao đẹp đời thường.

Giải quyết kịp thời những trăn trở của người dân để cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn



Chính phủ luôn gần dân

Ngay từ những ngày đầu của năm 2009, sau khi đọc loạt phóng sự "Một vùng quê đau khổ" đăng trên báo Nông Thôn Ngày Nay phản ánh những sai phạm nghiêm trọng kéo dài nhiều năm của chính quyền xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa gây bức xúc và bất bình trong nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các sai phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý ngay trong tháng 1-2009.

Theo báo phản ánh, chính quyền xã Hải Lộc đã vi phạm khi đặt ra những khoản huy động đóng góp của nhân dân và đề ra một số khoản phạt không đúng quy định; vi phạm cưỡng chế thu giữ tài sản của nhiều hộ dân trong xã; cắt điện sinh hoạt khi người dân không hoàn thành các khoản đóng góp…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra và đã có kết luận về những sai phạm ở Hậu Lộc, trong đó khẳng định những vấn đề báo chí đã nêu đều đúng... Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết, các sai phạm ở xã Hải Lộc đã được xử lý và địa phương này đã phải chấm dứt việc yêu cầu dân đóng góp những khoản phí không đúng quy định.

...vì dân

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 15-1-2009 về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo đón Tết Nguyên đán 2009, các Bộ, ngành và hầu hết các địa phương đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và đúng đối tượng. Tuy nhiên, ở một số nơi việc triển khai thực hiện quyết định này của Thủ tướng vẫn chưa đúng quy định, làm dư luận và nhân dân bất bình.

Báo Công An Nhân Dân số ra 9-2-2009 phản ánh trên 46.000 người dân nghèo tại tỉnh Trà Vinh chưa nhận được tiền hỗ trợ đón Tết, biết được nội dung này, cùng ngày Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiểm tra ngay sự việc báo nêu, yêu cầu làm rõ những sai phạm.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản "khẩn" chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra sự việc báo nêu. Bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình giải ngân tiền hỗ trợ Tết cho hộ nghèo ở 2 huyện Châu Thành và Trà Cú.

Ngày 11-2, tỉnh Trà Vinh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra tình hình giải ngân và cấn trừ tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo vào các khoản phí ở 4 huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Càng Long và Cầu Kè.

Sau đợt kiểm tra nghiêm khắc này, các hộ dân của tỉnh Trà Vinh đã nhận được số tiền hỗ trợ đúng quy định, tuy nhân dân được nhận món quà động viên của Chính phủ muộn hơn so với kế hoạch, nhưng một lần nữa niềm tin vào sự quan tâm của Đảng và nhà nước làm ấm lòng bà con nông dân.

Lắng nghe và thấu hiểu lòng dân

Phóng viên báo Nhân Dân đã có bài viết "Thiết thực trợ giúp cho ngư dân" đăng vào ngày 20-2-2009, phản ánh "chính sách trợ giúp đóng mới, thay máy tàu mới là chưa sát hợp và mức trợ giúp tiền dầu cho từng nhóm công suất là chưa hợp lý... Để chính sách trợ giúp ngư dân mang lại hiệu quả hơn thì những điều chưa phù hợp cần điều chỉnh, bổ sung".

Chính sách trợ giúp mà bài báo trên đề cập chính là những quy định của Quyết định 289/QĐ-TTg về việc hỗ trợ tiền xăng dầu, mua mới, đóng mới, thay máy tàu cho ngư dân với mức cao nhất 70 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã nảy sinh những bất cập cần giải quyết để kịp thời hỗ trợ ngư dân.

Giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét kiến nghị báo nêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh rằng "nếu phù hợp với thực tế và có lợi cho bà con ngư dân thì sẽ có lộ trình điều chỉnh, bổ sung".

Cũng vào thời điểm tháng 2-2009, báo Đại Đoàn kết số 23, thứ Ba ngày 17-2-2009 có bài: "Không thể lấy đất của Công viên Thống Nhất để xây khách sạn!" phản ánh dư luận Hà Nội đang nóng lên bởi khách sạn Novotel Hanoi on the Park liên doanh với Tổng công ty Du lịch Việt Nam đang được thi công ngày đêm với không khí khẩn trương ngày trong lòng Công viên Thống Nhất, chiếm diện tích gần 10.000m2.

Để kiểm chứng sự việc, Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-3-2009 vì nếu đúng như phản ánh thì việc xây khách sạn sẽ làm giảm diện tích cây xanh và không gian thư giãn vốn đã rất thiếu của nhân dân Thủ đô.

Công viên Thống Nhất được trả lại nguyên vẹn cho nhân dân



Và kết luận cuối cùng đã ra ngay trong tháng 3-2009, mặc dù công trình này đã hoàn thành phần móng cọc và tường bao với vốn đầu tư khoảng 14,5 triệu USD, Thủ tướng Chính phủ vẫn yêu cầu dừng việc xây dựng khách sạn SAS Royal Hotel và giao Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn một địa điểm khác giới thiệu cho nhà đầu tư.

Việc dừng xây khách sạn tại công viên Thống Nhất có thể coi như một kết cục có hậu đáp ứng được mong mỏi của người dân thành phố, nhất là trong bối cảnh cuộc sống tại nội thành ngày càng trật trội, chen chúc, công viên - cây xanh đang thiếu trầm trọng.

Cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Báo Lao Động số ra ngày 19, 20 và 23-2-2009 có đăng chùm bài "Góc khuất Sa Pa: Bán cả con vì đói khát"; "Những con nghiện nhặt xương ngoài thùng rác"; "Lắm góc khuất vì đói nghèo và ma túy" - phản ánh việc nhiều gia đình người nghiện nghèo đã bán cả con để sử dụng heroin và có những người nghiện đã dùng cơ thể thiếu mỹ quan của mình xuất hiện tại khu du lịch Sa Pa để xin tiền khách du lịch và người nước ngoài… Về vấn đề này, Chính phủ đã ngay lập tức yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh làm rõ sự việc báo nêu; đề xuất các biện pháp xử lý trước ngày 10-3-2009.

UBND huyện Sa Pa đã vào cuộc, bước đầu điều tra xác minh từng trường hợp trong bài báo. Tiến tới, tất cả các con nghiện sẽ được đưa đi cai tập trung, đồng thời có lộ trình chăm lo cho các cháu bé. Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cũng kêu gọi các tổ chức cá nhân, trong đó có Báo Lao Động, sớm ủng hộ dự án thành lập một trung tâm giáo dục lao động xã hội (cai nghiện) riêng cho Sa Pa. Chỉ đạo này đã giải quyết được cả thực trạng trước mắt cũng như lâu dài cho địa phương Sa Pa với gần 300 người nghiện hút ma túy, không để xảy ra hiện tượng đau lòng "chỉ vì nghiện ma túy, đem bán con để lấy tiền chích thuốc".

Mang lại niềm tin

Báo Vietnamnet số ra ngày 23 và 24-7-2009 có đăng bài nhiều kỳ với nội dung "Ám ảnh tang tóc ở bệnh viện Phú Lương" và "Những cái chết "bất thường" của trẻ sơ sinh". Các vụ việc xảy ra ở BV này đã làm cho không chỉ người nhà nạn nhân mà cả người dân quanh khu vực cảm thấy ghê sợ khi nhắc tới tên bệnh viện. Gần đây nhất, hai mẹ con sản phụ Quách Thị Tư (tiểu khu Thái An, thị trấn Đu) đã tử vong khi sinh ở bệnh viện này. Sản phụ Tư đã chết ngay tại BV, còn đứa trẻ vừa được sinh ra đã chết sau vài giờ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên hoặc trường hợp một cháu bé 5 tuổi bị vỡ ruột thừa do các bác sĩ chẩn đoán bệnh không đúng đã tử vong, hay nhiều trẻ sơ sinh bị chết, bệnh nhân bị tật nguyền do chuyên môn kém của các bác sĩ...

Trước những phản ánh của báo chí về các vụ việc có liên quan đến tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn của các y bác sỹ trong Bệnh viện đa khoa Phú Lương, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Y tế địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm các sai phạm ở Bệnh viện đã gây nhiều mất mát, đau thương cho người dân.

Vụ việc trên đã được giải quyết, công lý được sáng tỏ, những người vi phạm đã phải chịu những hình thức kỷ luật thích đáng nhưng trên hết, báo chí đã góp phần thanh lọc những bác sĩ không đủ tư cách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, làm mất đi niềm tin của nhân dân. Như vậy, niềm tin vẫn còn quanh ta, vẫn còn cháy lên khát khao hướng tới công bằng và quan trọng nhất đúng như lời của anh Tú, chồng của sản phụ bạc mệnh Quách Thị Tư viết gửi Thủ tướng "công lý, lẽ phải đã được vãn hồi".

Luôn kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân

Ngày 24-8, Thủ tướng đã có chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng Bộ Xây dựng kiểm tra vụ việc “Đồng bằng sông Cửu Long: Cát ầm ầm xuất ngoại” (báo Tuổi Trẻ đăng ngày 20-8-2009). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hai Bộ này kiểm tra thông tin phản ánh trước nhu cầu nhập khẩu cát rất lớn từ Singapore đem lại lợi nhuận cao, dẫn đến tình hình khai thác cát trên sông Tiền, sông Hậu diễn ra khá rầm rộ, phức tạp, đang làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở hai bên bờ sông, môi trường sinh thái bị ô nhiễm.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: UBND TP Cần Thơ đã và đang tập trung chỉ đạo chấn chỉnh việc cấp phép, khai thác, kinh doanh cát. Đối với các mỏ cát có khả năng gây sạt lở bờ sông, không cấp phép khai thác; các mỏ cát đang khai thác phải hội đủ các bảng báo hiệu giao thông, định vị phạm vi khai thác cụ thể để chính quyền địa phương và người dân cùng tham gia quản lý.

Gần đây nhất vào ngày ngày 6-2-2010, bà Trần Thị Ngọc Đẹp - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tình trạng khai thác cát trên sông Hậu - cho biết đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 169 phương tiện vi phạm, trong đó có 36 sà lan xáng cạp, hai ghe hút cát và 131 sà lan vận chuyển cát. Số tiền phạt, truy thu, bán đấu giá tài sản vi phạm trên 5,5 tỉ đồng.

Cũng từ một bài viết trên báo Tuổi Trẻ ngày 15-11-2009 phản ánh thực trạng hiện trên mạng Internet xuất hiện ngày càng nhiều trang thông tin điện tử của các tổ chức, công ty truyền thông trong nước chưa được cấp phép hoạt động. Thậm chí cả những trang website đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động cũng có nhiều chuyên mục dành cho giới trẻ đăng nhiều thông tin sai lệch về lối sống, môi trường xã hội,... vô hình dung đã khuyến khích giới trẻ chạy theo lối sống thực dụng, buông thả,... ảnh hưởng đến nhân cách, đạo đức, lối sống, văn hóa và trí tuệ của thanh thiếu niên Việt Nam.

Trước vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải tiến hành tổng rà soát, kiểm tra các trang website đã được Bộ cấp phép, nếu thấy hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Đồng thời, Bộ Thông tin Truyền thông cần nghiên cứu, đề xuất biện pháp để quản lý thông tin, kể cả hình ảnh, video clip, đăng trên các website đã được Bộ cấp phép tốt hơn.

Báo chí là tấm gương phản ánh xã hội

Không thể kể hết những chỉ đạo xử lý các sự việc báo nêu của Thủ tướng Chính phủ trong năm vừa qua, sự chỉ đạo quan tâm, sâu sát tới từng vụ việc của người đứng đầu Chính phủ đã mang lại những ý nghĩa lớn lao. Báo chí đã thực sự là cầu nối gần gũi giữa Chính phủ và người dân, là tấm gương phản ánh mọi mặt của xã hội một cách trung thực và chính xác. Đây cũng là một kênh để những người lãnh đạo có thể nhìn thấy mặt chưa được, lắng nghe những bức xúc của nhân dân để có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt.

Sự quan tâm của Chính phủ luôn nhằm đem lại nụ cười hạnh phúc và niềm tin cho người dân

Trong suốt năm vừa qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã theo sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ để kịp thời đưa những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kinh tế- xã hội đến từng người dân. Không chỉ dừng lại ở đây, Cổng TTĐT Chính phủ còn là nơi người dân mạnh dạn bày tỏ những ý kiến, thắc mắc của mình một cách khách quan nhất, trung thực và giúp tăng cường sự công khai, minh bạch. Những ý kiến bày tỏ ấy đều được chuyển tới những người lãnh đạo cao nhất và luôn được trân trọng xem xét.

Và trong trang viết này, cũng không thể kể hết được những tình cảm của những cụ già, trí thức, người lao động, em nhỏ đã gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ để cảm ơn những chính sách của Đảng và Nhà nước, hay chỉ đơn thuần là những lời thăm hỏi, chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo. Những tình cảm chân thành, xúc động ấy phải chăng bắt nguồn từ chính những sự quan tâm, dù là nhỏ nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến người dân.

Sẽ còn những trăn trở hàng ngày trên các mặt báo, sự trăn trở vì sự phồn thịnh của nước nhà và cũng sẽ còn những chỉ đạo tận tâm như thế từ phía những người lãnh đạo, góp phần làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn, cũng như tôn vinh những giá trị cao đẹp đời thường.

