Chính quyền cần đối thoại với dân nhiều hơn

Vấn đề thực hiện tái định cư, giá cả bồi thường, giải tỏa tại khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục được bà con quận 2 (TP.HCM) bức xúc phản ánh với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu Quốc hội vào chiều qua (7-10). Nhiều cử tri đã không đồng tình với kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM và đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Có thể Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc

Nhiều cử tri cho rằng các nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM không thỏa đáng, giá bồi thường quá thấp so với giá thị trường; ban đầu có dư luận về 28 dự án bị phân lô bán nền, đến khi thanh tra lại phát hiện lên đến 42 dự án... “Bao nhiêu lần tiếp xúc, chúng tôi phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết thỏa đáng. Chính phủ đã quyết định dành 160 ha đất để tái định cư tại đây cho dân nhưng quận bảo thực hiện theo chỉ đạo của thành phố. Nay kết luận thanh tra lại đổ do các sở, ngành và quận tham mưu...” - cử tri Đinh Kim Tuấn (phường An Khánh) nói.

Ông Lê Thanh Tân - Phó Chánh Thanh tra TP.HCM giải thích vì thành phố chỉ giao thanh tra công tác tái định cư chứ không thanh tra về giá bồi thường nên không thể trả lời thỏa đáng hết các thắc mắc của cử tri. Riêng 160 ha đất tái định cư, thành phố đang hoàn chỉnh để bố trí tái định cư cho bà con chứ không mất đi đâu cả. Về giá bồi thường, do dự án này quá lớn, phải thực hiện trong nhiều năm nên thành phố áp dụng chính sách bồi thường theo từng thời điểm và đã được Thủ tướng chấp thuận.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh các cử tri mạnh dạn bày tỏ ý kiến, đồng thời chia sẻ với người dân vì có những chuyện bức xúc từ kỳ họp này qua kỳ họp khác vẫn chưa giải quyết xong. Chủ tịch nước nói: “Tôi mong muốn chính quyền và cử tri đối thoại thường xuyên với nhau để giải quyết tốt các bức xúc của cử tri, rút ngắn khoảng cách hiện nay. Việc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm không phải là làm khổ dân mà để làm thành phố đẹp hơn, cuộc sống của người dân tốt hơn nhưng do cách làm có lúc khiến bà con khổ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của bà con chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết”. Chủ tịch nước cho rằng sắp tới có thể Thanh tra TP.HCM tiếp tục thanh tra những gì bà con phản ánh hoặc Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc để giải quyết những kiến nghị của cử tri.

Cần sửa cơ chế giải quyết khiếu nại đất đai

Hôm qua, đơn vị 7 Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận 9 và Thủ Đức. Vấn đề được nhiều người đưa ra chất vấn đại biểu Quốc hội là những khiếu nại xung quanh dự án khu công nghệ cao (quận 9), dự án cầu Gò Dưa và làng đại học (Thủ Đức). Tại quận 9, cử tri Trần Trí Tuệ nhận xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay rất phức tạp. Nếu đơn khiếu nại gửi tới đâu rồi cũng được chuyển về quận, nếu quận không giải quyết thì không biết dân làm thế nào. Một số cử tri kiến nghị nên chăng sửa đổi Luật Khiếu nại, tố cáo theo hướng những khiếu nại về đất đai sẽ được giải quyết đơn giản, thuận tiện hơn cho người dân.