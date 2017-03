Trước mỗi sự kiện, các nhà báo đã quen với việc ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VHTT Hội An gặp gỡ và đặt hàng ý tưởng cho các nhà báo.

Ở Hội An, từ việc nhỏ như một tay cò mồi lén lút hoạt động quấy rầy du khách cho đến vệ sinh đường phố... mọi người đều có thể điện thoại thẳng phản ánh cho bí thư, chủ tịch hoặc đưa lên mặt báo để chính quyền sửa đổi tức thì. Từ một đô thị cổ bị lãng quên, Hội An trở thành di sản văn hóa thế giới và thành phố du lịch năng động nhất nước, ông Nguyễn Sự nói công lao của báo chí rất to.

Năm 1998, một khu nhà hàng rất lớn được xây trên sông Hoài, nay là khu Quảng trường sông Hoài, lấn chiếm dòng chảy, xâm phạm không gian di tích. Sự việc được báo chí báo phản ánh. Ngay lập tức, chính quyền tổ chức cuộc họp, quyết định đơn phương chấm dứt và đền bù hợp đồng cho công ty tư nhân kia để đập tòa nhà đã xây xong phần sàn tầng 1. Ông Sự nói: “Các nhà báo đã phát hiện ra vấn đề trước chúng tôi. Nếu tòa nhà đó tồn tại đến hôm nay, dư luận, du khách cũng như mọi người đánh giá rất thấp công tác quy hoạch, quản lý đô thị cũng như quản lý di tích của chính quyền chúng tôi. Hình ảnh của chúng tôi sẽ giảm sút, niềm tin vào chúng tôi sẽ bị xói mòn từ những chuyện cụ thể như vậy”. Tất cả lãnh đạo các cấp ở Hội An đều được quán triệt phải tôn trọng những ý kiến khác mình trên mặt báo để làm cơ sở phản biện, rút ra những bài học để quản lý tốt hơn.

Ít có địa phương nào tiếp thị hình ảnh của mình tốt bằng Hội An. “Chính quyền thân báo chí chỉ có lợi. Mình thân với báo chí, người ta sẽ nói thật. Khen ngợi thật, phê phán thật, và chính quyền cũng mạnh dạn nhìn vào sự thật đó để sửa mình! ” - ông Sự nói.

Người ta vẫn nhìn thấy vào ngày nghỉ, vị bí thư thành phố đã được phong danh hiệu Anh hùng lao động này thường la cà trong quán cà phê với các nhà báo và chăm chú nghe rồi hỏi: “Theo mi, vấn đề đó phải giải quyết răng?”.