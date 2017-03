Chính sách cho lòng dũng cảm

“Nếu mỗi người dân đều là hiệp sĩ, tội phạm sẽ hết đất sống!” Sáng 17-8, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an (V28) đã tổ chức buổi họp mặt 45 gương quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các tỉnh, TP phía Nam. Được khá nhiều người tham dự chú ý là nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương. Trong đó, anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa từng bắt hơn 500 vụ lớn nhỏ và được Chủ tịch nước tặng huân chương Chiến công hạng Ba. Anh tâm sự dù trong đấu tranh, chính mình nhiều lần bị thương, đồng đội bị thương thậm chí hy sinh (anh Nguyễn Xuân Chinh) nhưng các anh được sự ủng hộ, cổ vũ, quan tâm của gia đình, chính quyền, xã hội nên tiếp tục theo đuổi con đường làm việc nghĩa của mình. Anh Trần Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm phường Hiệp Thành (thị xã Thủ Dầu Một) cũng góp ý kiến: “Nếu mỗi người dân đều là một hiệp sĩ và họ liên kết lại với nhau thì tội phạm sẽ hết đất sống”. Đó là tâm niệm của ông Dương Công To (62 tuổi, ngụ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và ông Lê Ngọc Có (72 tuổi, ngụ phường Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai). Những người dự hội nghị đều ấn tượng với hai đại biểu đầu bạc phơ nhưng thành tích thật đáng nể: Ông To đã cứu hộ 129 ghe tàu, 149 người, vớt sáu xác chết trên sông, bắt hơn 50 trộm cắp trên sông; ông Có bắt hàng trăm đối tượng tội phạm, trong đó có nhiều đối tượng truy nã. Ông To tâm sự: “Nhiều bà con đều biết tôi cứu rất nhiều ghe tàu, người bị nạn trên sông nên có sự cố gì lại gọi. Tôi được nhiều người yêu mến thế nên tôi phải tiếp tục việc nghĩa mình đang làm, làm hết sức thì thôi”. Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục V28 phát biểu: “Tại hội nghị hôm nay, chúng ta không thể kể hết được những chiến công, đóng góp to lớn của các đại biểu. Họ là những gương sáng tạo nên sức hút, khích lệ, lôi cuốn mọi người dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh”. LƯU NGUYỄN