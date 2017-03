Chính sách thuế cản trở quyền bán nhà

“Xấu đến thế thì cũng chịu thôi!” Một cán bộ về thuế thuộc Bộ Tài chính cho biết quan điểm chung về thu thuế là công bằng, hạn chế những trường hợp lách thuế, trốn thuế. Vị này nêu: Luật giao cho Chính phủ, Bộ Tài chính quyền hướng dẫn. Trước đây, Bộ không quy định các điều kiện này vì chưa có thực tế, nay đã qua nhiều ghi nhận nên phải thêm điều kiện để điều chỉnh cho phù hợp. Bộ đã ghi nhận rất nhiều trường hợp cha mẹ tặng nhà cho con rồi con đem bán liền căn nhà duy nhất đó. Việc tặng nhà như thế có ý nghĩa gì khi mà người con bán nhà ngay, sao cha mẹ không tự bán, nộp thuế rồi cho con tiền? Quy định thời hạn sở hữu trên 183 ngày là để đồng bộ với quy định xác định người cư trú phải nộp thuế. Ngoài ra, việc quy định phải bán toàn bộ nhà, đất mới được miễn thuế cũng nhằm bảo đảm công bằng. Quan điểm quản lý là mong muốn người dân có thể cải thiện về chỗ ở, bán nhà này lấy tiền mua nhà khác. Nếu nói vì hoàn cảnh mà bán căn nhà duy nhất thì sao không bán hết mà chỉ bán một nửa, bán một phần, sao không bán hết đi rồi mua nhà khác? Có biệt thự bán đi một nửa thì vẫn còn một nửa, đâu phải căn nhà duy nhất! PV đặt vấn đề nếu người dân thực sự muốn lách thuế, trốn thuế thì họ vẫn có thể kiên trì đợi đủ 183 ngày rồi mới chuyển nhượng nhà, đất duy nhất đó. Như vậy điều kiện mà Bộ Tài chính đưa ra cũng không hạn chế được việc thất thoát thuế, trong khi chắc chắn sẽ gây khó khăn, hạn chế cho người thực sự có nhu cầu chuyển nhượng gấp. Cán bộ thuế này cho rằng “công dân xấu đến thế thì cũng phải chịu thôi”! Bị ách hồ sơ do mới sở hữu nhà 69 ngày đã bán Năm 2000, ông Nguyễn Tấn Thành và bà Nguyễn Kim Hoa mua căn nhà 190 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) với giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 700 triệu đồng. Tháng 8-2012, hai người ký hợp đồng tặng cho nhà ở, đất ở cho con gái là Nguyễn Ngọc Trang (sinh năm 1995). Tháng 10-2012, cô Trang ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), giá chuyển nhượng là hơn 37,86 tỉ đồng (ông Thành, bà Hoa làm đại diện theo pháp luật do con chưa thành niên). Cô Trang có đơn cam kết chỉ có duy nhất một nhà này để được miễn thuế TNCN. Tháng 1-2013, Cục Thuế TP.HCM có công văn xin ý kiến Tổng cục Thuế, trong đó cho rằng “chỉ 69 ngày sau khi được tặng cho, cô Trang đã chuyển nhượng cho Vinamilk, Cục Thuế nhận thấy đây là hiện tượng lách luật để được miễn thuế TNCN. Để tránh việc lợi dụng sự ưu đãi của Luật Thuế TNCN, Cục Thuế đề nghị vẫn thực hiện tính thuế TNCN là 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản”. Đồng thời, Cục cũng chậm giải quyết hồ sơ trước bạ cho trường hợp này. Đầu tháng 5-2013, viện dẫn quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP.HCM có công văn đề nghị TAND TP.HCM xem xét hợp đồng chuyển nhượng nhà trên có dấu hiệu giả tạo, gian lận nhằm trốn thuế TNCN. Giữa tháng 5, ông Thành - bà Hoa đại diện cho con gái gửi đơn xin tạm nộp thuế để giải quyết nhanh việc chuyển nhượng với Vinamilk. Cuối tháng 5, Cục Thuế cũng chỉ đạo Chi cục Thuế quận 3 tạm tính và thu thuế trường hợp của cô Trang. Nếu tính thuế 2% trên giá chuyển nhượng thì phần thuế TNCN sẽ gần 760 triệu đồng.