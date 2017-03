Được biết, thời gian qua báo CAND đã có nhiều bài viết vạch rõ hành vi tự ý mang hơn 1 tỉ đồng tiền hỗ trợ dân tái định cư đem đi gửi tiết kiệm của ông chủ tịch xã. Ngày 12-5, chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo lãnh đạo xã này phải khẩn trương rút tiền ra khỏi quỹ tín dụng để hoàn trả cho các hộ dân, đồng thời yêu cầu các cá nhân, tập thể vi phạm kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Trước đó, khi bị báo CAND nêu, vị chủ tịch xã đã mời hai PV đài truyền hình địa phương đến làm hai phóng sự với nội dung… ca ngợi việc làm của chủ tịch xã. Sau này chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho kiểm tra, sự thật đúng như báo CAND phản ánh chứ không phải như phóng sự truyền hình đã nêu.

Như vậy, cùng với việc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) ra công văn đề nghị cơ quan chức năng xử lý một tờ báo ở Nghệ An ca ngợi sự an toàn ở mỏ đá lèn Cờ, đây là sự việc hi hữu thứ hai của giới truyền thông. Hi hữu vì trong thực tế, quan điểm khác nhau giữa các cơ quan truyền thông khi phản ánh về một sự việc, hiện tượng là rất bình thường nhưng bị đề nghị xử lý lại khá hiếm hoi.

Lý giải về chuyện này có một nguyên nhân mấu chốt là “chỗ đứng” của nhà báo. Trong một hội thảo về truyền thông cuối tháng trước, bà Trần Lệ Thùy, học giả nghiên cứu báo chí Đại học Oxford, vương quốc Anh, có đề cập rằng đôi khi không ít nhà báo bị lợi dụng, trở thành cánh tay phục vụ đấu đá giữa các nhóm lợi ích bằng cách được cung cấp thông tin đã bị sắp xếp mà không biết. Còn ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, nói thẳng: “Sự dung dưỡng cho thói hư, tật xấu, viết theo đơn đặt hàng, uốn cong ngòi bút là đi ngược lại lợi ích cộng đồng, là trái với đạo đức người làm báo”.

Khi chọn “chỗ đứng” sai, rõ ràng những thông tin họ đưa ra đã không phục vụ cho lợi ích của cộng đồng với đa số quần chúng.

PHAN MAI