Chơi không đẹp!

Chuyện thứ nhất, Ban Tổ chức Huyện ủy Kế Sách vừa ra công văn chỉ đạo chi bộ Trường THPT An Lạc Thôn và thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải tổ chức kiểm điểm, làm rõ nội dung “vì sao lại để Đài Truyền hình VTV1 phản ánh các cấp lãnh đạo của tỉnh Sóc Trăng thiếu quan tâm, chăm lo… trong việc thầy trò đi nhận giải thưởng cuộc thi quốc gia cải thiện và bảo vệ nguồn nước lần thứ 9, diễn ra ngày 11-6, tại Hà Nội”.

Được biết vào tháng 6-2012, thầy và trò trường này nhận hai giải thưởng cuộc thi về cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước. Do ban tổ chức không đài thọ chi phí đi lại và ăn ở nên ngoài 5 triệu đồng được một cá nhân tặng, thầy giáo phải vay mượn gần 16 triệu đồng nữa mới đủ mua vé tàu cùng học trò đi Hà Nội. Tại đây, thầy nêu chuyện này ra với các nhà báo và được bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ…

Chuyện thứ hai, chấp hành thời hạn 17-6 do Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa đưa ra, phóng viên Văn Hùng của báo Nông Nghiệp Việt Nam (NNVN) đã phải dừng tác nghiệp tại địa bàn, trở ra Hà Nội chỉ vì... đến 21-6-2012 anh này mới đáp ứng yêu cầu của Sở (được cấp thẻ nhà báo)! Trước đó, theo lãnh đạo báo NNVN, chỉ vì “không chịu nổi” các bài do phóng viên này viết về địa phương, một số quan chức trong tỉnh tìm cách nhằm “trục xuất” bằng được anh này, mà việc ra văn bản ấn định thời hạn (trước khi phóng viên này đủ điều kiện thường trú có bốn ngày) là biện pháp mạnh nhất. “Thậm chí họ còn cho công an tìm đến các cơ sở đã cung cấp tin cho Văn Hùng để hỏi han xem anh này có lỗi tác nghiệp nào không” - lãnh đạo phòng Phóng viên báo NNVN cho hay.

Hai câu chuyện đơn lẻ ở hai địa phương, song lại không phải là quá cá biệt trong cung cách hành xử hiện nay của chính quyền với báo chí, mà một trong những nguyên nhân mấu chốt chính là trình độ quan trí. Sự hiểu biết hạn chế dẫn đến thực tế là không ít quan chức địa phương thay vì dám đối mặt, bày tỏ sự cầu thị trước sự phê bình của báo chí thì lại quay ra bưng bít thông tin, dọa nạt nhân chứng hoặc “trục xuất” phóng viên như hai ví dụ kể trên, bất chấp xu thế chung từ Chính phủ là sự cởi mở, minh bạch.

Các chương trình “Dân hỏi, bộ trưởng trả lời” trên VTV hằng tuần là ví dụ điển hình.

Vì thế chẳng còn từ nào xác đáng hơn từ “chơi không đẹp” dành cho các quan chức địa phương vẫn giữ não trạng với báo chí như thế.

VẠN BẢO