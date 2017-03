Chọn người có tư duy đổi mới, dám chịu trách nhiệm

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh như vậy khi phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng (khóa X) sáng 28-3.

Tổng Bí thư yêu cầu công tác nhân sự Đại hội XI của Đảng đòi hỏi phải giới thiệu và bầu được những cán bộ liêm khiết, trong sạch, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có khả năng quy tụ sự đoàn kết, có uy tín cao… Đồng thời, bảo đảm có tỉ lệ thích đáng nhân sự trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, có các nhân sự xuất thân từ công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức.

Về việc tổng kết thi hành điều lệ Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ thông qua tổng kết thực tiễn mà phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định trong Điều lệ Đảng cho phù hợp với quy luật phát triển và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. “Việc phấn đấu cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội X và nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006-2010 là nội dung quan trọng nhất. Không được vì lý do chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp mà lơi lỏng nhiệm vụ trước mắt” - Tổng Bí thư lưu ý.

Cùng ngày, BCH Trung ương đã ra thông báo về Hội nghị Trung ương lần thứ 12. Theo đó, về dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), BCH Trung ương xác định: Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo…

Về dự thảo báo cáo chính trị, trên cơ sở tính toán bước đầu, dự thảo báo cáo nêu một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu năm năm 2011-2015, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 7%-8%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 là 2.100 USD, gấp 1,7 lần năm 2010.

BCH Trung ương cũng thống nhất nêu trong dự thảo báo cáo chính trị sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XI là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là giao thông; đổi mới quan hệ phân phối, chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội); đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

BCH Trung ương cũng đã thảo luận việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng, trong đó tập trung vào một số vấn đề như đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; quy định về thí điểm một số chủ trương mới; về thẩm quyền kỷ luật đảng viên của chi bộ, kỷ luật cán bộ của ủy ban kiểm tra các cấp; về tổ chức đảng trong quân đội nhân dân và công an nhân dân...

Coi trọng dân chủ Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi nói về quan điểm phát triển chiến lược 10 năm 2011-2020, có đoạn “xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Như vậy, so sánh, đối chiếu với các văn kiện, nghị quyết hiện nay của Đảng, vị trí hai từ “dân chủ” đã được đưa lên trước hai từ “công bằng”. Điều này cũng đã được cập nhật trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XI của Đảng, sau khi được Hội nghị Trung ương lần thứ 12 thảo luận, cho ý kiến. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình, “thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển…”.

VĂN TIẾN