Chọn Vũng Chùa - Đảo Yến an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Điều này thể theo nguyện vọng của Đại tướng lúc còn sống và của gia đình. Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến cách đèo Ngang chừng 7 km, cách quốc lộ 1 khoảng 3 km, thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đây là khu vực phong cảnh hữu tình, yên bình, lưng tựa núi, mặt nhìn ra biển lớn.

Trong cuộc họp ngày 7-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ban tổ chức lễ quốc tang phải chuẩn bị thật kỹ càng với tình cảm và trách nhiệm cao nhất để tổ chức lễ tang Đại tướng trang trọng, chu đáo, an ninh, an toàn tuyệt đối tại thủ đô Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Quảng Bình vào các ngày 12 và 13-10. Theo kế hoạch, sau lễ truy điệu sáng 13-10, từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), linh cữu của Đại tướng sẽ được chuyển lên máy bay riêng để đưa về sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). Từ sân bay Đồng Hới, linh cữu Đại tướng tiếp tục được đưa bằng ô tô đến địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến.

Theo ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, các hoạt động tổ chức kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng thủ đô năm nay (10-10-1954) cũng chỉ diễn ra ở mức độ vừa phải, không làm rầm rộ và kết thúc vào ngày 10-10.

Cho đến 18 giờ 30 ngày 7-10, dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng trên phố Hoàng Diệu vẫn đông nghịt. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Một ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên lập bên trong nhà lưu niệm Bác Hồ trên đồi E2 ở TP Điện Biên Phủ vào 14 giờ ngày 7-10. Đồi E2 là một trong những cứ điểm quân sự từng diễn ra những trận đánh ác liệt trong Chiến dịch Biện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Ngay sau khi có ban thờ này, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, nhiều tầng lớp nhân dân cũng như du khách đang có mặt ở Điện Biên đã tìm tới đây để thắp nén hương tri ân với Đại tướng.

Ngày 7-10, cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 Hoàng Diệu tiếp tục mở rộng để đón người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đến viếng. Giữa cái nắng chói chang của Hà Nội, hàng ngàn người vẫn kiên nhẫn, thẳng lối chờ đợi. Ông Nguyễn Thế Bình, nguyên thiếu tá Cục Tình báo, kể lại lần ông và đồng đội đến mừng thọ Đại tướng: “Chúng tôi chúc Đại tướng luôn luôn mạnh khỏe và vạn sự như ý. Đại tướng nói các đồng chí chúc tôi mạnh khỏe thì tôi xin nhận, còn câu vạn sự như ý tôi xin sửa lại một chút là mọi sự tương đối như ý. Đại tướng nói xong, chúng tôi vỗ tay rào rào. Ở đời không có gì được vạn sự như ý nhưng với Đại tướng, tôi coi là vị tướng tuyệt vời không thể chê vào đâu được”.

Qua điện thoại sáng 7-10, Trung tá Nguyễn Văn Dũng (Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây), chia sẻ do ở xa, khi biết tin cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân trên đảo đã lần lượt đến chùa thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Sáng 7-10, trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng.

Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng, cho biết hội sẽ tiến hành tổ chức lễ viếng và truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào 7 giờ 30 sáng 12 và 13-10 tại trụ sở của hội.

Ngày 7-10, thầy trò Trường chuyên Quốc học - Huế (nơi Đại tướng từng theo học) tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng ngày, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hà Nội Tô Văn Động cho biết kỳ họp HĐND TP Hà Nội tới đây (dự kiến diễn ra vào tháng 12-2013), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND TP Hà Nội xem xét quyết định đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hiện Sở VH-TT&DL TP Hà Nội đang rà soát các tuyến đường đã được cải tạo, nâng cấp, mở mới để tìm con đường xứng tầm nhất.

TRỌNG PHÚ - VIẾT THỊNH - CÔNG THI - LÊ PHI - V.LONG - TX