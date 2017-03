Chống rửa tiền qua bất động sản

Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ thì các sàn giao dịch bất động sản (BĐS), các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, quản lý BĐS phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng (tổ chức, cá nhân).

Dự thảo thông tư hướng dẫn việc phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS do Bộ Xây dựng soạn thảo đưa ra lấy ý kiến ngày 17-8 cho biết như trên.

Cảnh giác với thông tin mù mờ

Theo Bộ Xây dựng, giao dịch đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh BĐS với mục đích rửa tiền là những giao dịch bất thường hoặc giao dịch chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể: Hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về nhà đất có dấu hiệu giả mạo như con dấu giả, chữ ký giả, chứng minh thư giả, hộ chiếu giả, địa chỉ nhà đất không đúng thực tế... Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới nhà đất, không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân. Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch mà một bên không xác định được danh tính. Địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác; thông tin về cùng một khách hàng được khai báo khác nhau trong các lần giao dịch khác nhau. Các giao dịch nhà đất là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý. Khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả nhà đất, phí giao dịch, giá thỏa thuận không phù hợp với thị trường.

Giao dịch đáng ngờ còn thể hiện rõ trong trường hợp khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc có trong danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Khi các tổ chức, cá nhân phát hiện các giao dịch đáng ngờ, trong vòng 48 giờ phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.

Biết mà không báo: Bị phạt

Dự thảo còn quy định các tổ chức, cá nhân có quyền áp dụng biện pháp tạm thời. Đó là không thực hiện giao dịch BĐS và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp: Các giao dịch có liên quan đến tổ chức, kể cả các tổ chức có chức năng kinh doanh BĐS, cá nhân thuộc danh sách cảnh báo liên quan đến hoạt động tội phạm do Bộ Công an cung cấp nhằm phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống rửa tiền. Các giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hay khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội.

Theo Bộ Xây dựng, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền đối với việc kinh doanh BĐS có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự thì bị xử lý hành chính. Cụ thể, với hành vi không báo cáo cho cơ quan phòng, chống rửa tiềnhoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không thông báo cho cơ quan phòng, chống rửa tiền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện có sai lệch trong các hồ sơ, tài liệu, báo cáo đã được chuyển cho các cơ quan này trước đó sẽ bị phạt từ 5 đến 15 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi trì hoãn hoặc không thực hiện các yêu cầu của cơ quan phòng, chống rửa tiềnhoặc cơ quan có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

Ngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn đối với giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề được sử dụng để vi phạm.

Theo Cục Phòng, chống rửa tiền, có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhóm tội phạm quốc tế đã chọn Việt Nam để rửa tiền. Interpol quốc tế cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Theo Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp Quốc (UNODC), Việt Nam dễ bị tội phạm rửa tiền vì nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt và hoạt động thương mại, đầu tư ngày càng tăng. Ở trong nước tình trạng trốn thuế, buôn lậu, tham nhũng, buôn bán hàng giả, đầu cơ… đã thông qua việc gửi tiền vào ngân hàng, BĐS để rửa tiền. Các vụ rửa tiền, nghi rửa tiền điển hình: + Tháng 10-2008, Baggio Carlitos Linska (Mozambique) mở hai tài khoản để nhận hơn 4,1 tỉ đồng. Số tiền trên do bọn tội phạm đánh cắp từ một tài khoản nước ngoài chuyển vào Việt Nam. + Từ tháng 4-2004 đến tháng 7-2006, James Edmund Corbett (Úc, tạm trú tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đã mở các tài khoản vãng lai USD tại một số ngân hàng ở TP.HCM để nhận hơn 3,2 triệu USD từ nước ngoài rồi chuyển cho các công ty trong và ngoài nước. + Đầu năm 2004, ba tháng trước khi bị FBI bắt, Việt kiều Lê Thị Phương Mai (Canada) xin đầu tư 25 triệu USD vào một dự án tại Dốc Lết (Khánh Hòa). Dự án chưa xong thủ tục thì Mai bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động ma túy…

