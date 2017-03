Chống tham nhũng: Phải dám hy sinh tính mạng, chức tước

Nhiều cán bộ, đảng viên là “tù binh” của giặc tham nhũng Đánh giá về tham nhũng và biện pháp phòng, chống tham nhũng cần phải nhắc lại quyết sách của Bác Hồ. Năm 1946, ngay sau khi mới giành được chính quyền, Bác đã ký Sắc lệnh 64 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, trao quyền cho ban này đình chỉ bắt giam bất cứ nhân viên nào của Chính phủ phạm tội, trước bao nhiêu hội đồng Chính phủ hay tòa án đặc biệt. Với đêm trắng, Bác quyết định phê chuẩn bản án tử hình Đại tá Trần Dụ Châu về tội tham nhũng, Bác coi tham ô, hủ lậu như việc đánh giặc ngoài mặt trận. Bây giờ tham nhũng không còn tinh vi nữa, không còn e dè nữa, nó đã là giặc tràn vào lãnh thổ, đã bắt làm tù binh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Do vậy, nhiệm vụ lúc này yêu cầu bức xúc là cần phải có mặt trận lòng dân chống tham nhũng, cần có những quân binh chủng hợp thành đủ mạnh, những vị tướng lĩnh tài năng và ái quốc thì chắc chắn cuộc chiến đấu chống tham nhũng của chúng ta mới giành được thắng lợi. Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa LÊ NAM Người trong ngành cũng đau xót vì tham nhũng đất đai Đúng là hiện nay, chúng tôi là những người trong ngành cũng cảm thấy hết sức đau xót khi nhìn thực trạng khiếu kiện và tham nhũng, tiêu cực nóng bỏng trong lĩnh vực này. Phải nói sai phạm, tiêu cực là khá phổ biến. Trong đó, tham nhũng liên quan chủ yếu đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ví dụ chuyển từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tạo ra kẽ hở. Thay đổi quy hoạch sử dụng đất, chuyện cấp đất cho các dự án… cũng là những phần việc dễ bị lợi dụng. Nhiều dự án mang danh dự án phát triển đô thị nhưng thực ra dự án đô thị đó lại liên quan đến mục đích kinh doanh… Tôi cho rằng tới đây phải sửa quy định liên quan đến những việc này. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường NGUYỄN MINH QUANG Phát hiện vi phạm hơn 30.000 tỉ đồng ở năm tập đoàn Những tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012, chúng tôi tổ chức thanh tra tại năm đơn vị là: Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Dầu khí, Vinalines, Tập đoàn Hóa chất và Tập đoàn Viettel… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm là trên 30.000 tỉ đồng của năm đơn vị trên. Trong đó, vi phạm chủ yếu là đầu tư sai quy định, sai thẩm quyền (không được làm nhưng vẫn làm), báo cáo phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh không đúng, trình độ quản lý doanh nghiệp còn nhiều yếu kém… Riêng với sai phạm ở Vinalines, qua thanh tra nổi lên ba vi phạm chính là đầu tư dàn trải lớn, mua tàu và hiệu quả khai thác thấp, xây dựng cảng biển và các cơ sở hạ tầng khác. Trong đó, nổi lên vụ vi phạm pháp luật là mua ụ nổi N0 83 43 tuổi, vượt 28 tuổi so với quy định; mua tàu giá rất cao bằng 72% giá mua tàu mới. Do mua tàu cũ nên phải mất nhiều chi phí sửa chữa, riêng chi phí nuôi tàu mỗi tháng mất 1,6 tỉ đồng dù tàu chưa hoạt động… Tổng Thanh tra Chính phủ HUỲNH PHONG TRANH Nhóm lợi ích đang ráo riết tác động ở mọi nơi, mọi cửa Trong các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội không có báo cáo nào đề cập đến các nhóm lợi ích và tác động của các nhóm này. Sự tồn tại và hiện diện của các nhóm lợi ích trong kinh tế - thị trường là điều bình thường và khách quan. Tuy nhiên, sẽ nguy hiểm hơn nếu các nhóm lợi ích chen chân vào chính sách. Tôi cho rằng các nhóm lợi ích đã và đang ráo riết tác động ở mọi nơi, mọi lúc, ở tất cả các cửa. Vì vậy, tôi xin đề nghị Chính phủ và Quốc hội cần cảnh giác đến tác động của các nhóm lợi ích. ĐBQH HUỲNH NGỌC ĐÁNG (Bình Dương)