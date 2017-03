Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đạt 48/48 phiếu tín nhiệm cao

(PL)- Chiều 5-7, HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu. Theo đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Hữu Lợi có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 48/48 phiếu, chiếm tỉ lệ 90,57% tổng số đại biểu HĐND. Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Phạm Việt Trung (Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ) với 19/48 phiếu, đạt tỉ lệ 35,85%. Trong số 13 vị được lấy phiếu lần này không ai có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán.

Ngoài ra, HĐND TP cũng biểu quyết thông qua 15 nghị quyết. Trong đó có nghị quyết về mức thu và tỉ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai, ba bánh, xe máy (không bao gồm xe điện). Theo đó, loại xe có dung tích đến 100 cm3 là 50.000 đồng/năm, loại trên 100 cm3 là 105.000 đồng/năm. Các phường, thị trấn được để lại 10%, các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chức thu phí.

Cùng ngày, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Long An khóa VIII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người đang giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, người được phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Đặng Văn Xướng, Chủ tịch HĐND tỉnh, chiếm tỉ lệ 79%; người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh (số phiếu tín nhiệm thấp đạt tỉ lệ 8,47%).

NHẪN NAM - TƯỜNG VÂN