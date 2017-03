Chủ tịch nước biểu dương lực lượng cảnh sát nhân dân

Trong thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những cống hiến và những chiến công xuất sắc của lực lượng CSND. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến to lớn của CSND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ CSND hãy tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; xây dựng lực lượng CSND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Trước đó, tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an, cho biết: Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, 100% công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đợt thi đua đặc biệt với những nội dung mục tiêu, cụ thể trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

