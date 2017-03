Chủ tịch nước chúc Tết một số địa phương phía Nam

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đại diện các thế hệ lãnh đạo thành phố, đại diện các ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Chủ tịch nước tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, bày tỏ nguyện vọng của cán bộ nhân dân trước những vấn đề trọng đại của đất nước; góp ý cho Đảng, Nhà nước về công tác điều hành chỉ đạo đất nước trong năm vừa qua và giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc tết Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng các tầng lớp nhân dân, với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt bậc; chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những kết quả thiết thực.

Chủ tịch nước biểu dương thành phố đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hóa xã hội. Đáng chú ý GDP tăng 10%; hàm lượng khoa học, công nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ đều tăng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 200.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2010. Lượng khách du lịch quốc tế đến thành phố đạt 3,6 triệu lượt người. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tăng dưới 16%, thấp hơn mức tăng của cả nước.

Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh còn phải vượt lên những thực trạng đặc thù như: tai nạn giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội; do vậy những thành tựu đạt được thực sự là nỗ lực và cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận những chỉ đạo kịp thời của thành phố trong chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tập trung vào các đối tượng nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách, công nhân…nhằm góp phần bù đắp khó khăn do tác động của lạm phát.

Chúc Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố năm mới 2012 niềm vui, thành đạt và thắng lợi mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn, những ngày sau Tết, Thành ủy cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất từ đầu năm, nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.

* Chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Long An, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng và biểu dương Đảng bộ và nhân dân Long An đã cơ bản hoàn thành phần lớn những nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Nhờ nỗ lực phấn đấu, tăng trưởng kinh tế, tỉnh Long An đạt hơn 12%, sản lượng lương thực năm 2011 cao nhất từ trước đến nay; lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì, phát triển ổn định; hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn. Trong dịp Tết năm nay, tỉnh đã xuất ngân sách gần 11 tỉ đồng hỗ trợ 21.000 hộ nghèo, bảo đảm cho mọi người dân đều có điều kiện vui xuân đón Tết.

Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của tỉnh Long An trong điều kiện khó khăn đã thực hành tiết kiệm, ưu tiên cho đầu tư phát triển và tích cực huy động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để tham gia đầu tư. Chúc Đảng bộ và nhân dân Long an đón xuân Nhâm Thìn vui tươi, an lành, thịnh vượng.

Chủ tịch nước mong muốn sang năm mới Đảng bộ và nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện 4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm được Tỉnh ủy xác định; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; vận dụng sáng tạo, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 vào cuộc sống.

Các đại biểu đại diện các ban ngành tỉnh đã hứa với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

* Chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2011. Thời gian qua, trong điều kiện giá cả tăng cao, ảnh hưởng của mùa lũ đặc biệt lớn, Đồng Tháp vẫn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%. Sản xuất nông nghiệp tăng dần về chất lượng, hiệu quả với tổng sản lượng lúa đạt 3 triệu tấn.

Chủ tịch nước căn dặn trong dịp Tết cổ truyền, tỉnh Đồng Tháp cần chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hành tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Với các đối tượng đối tượng chính sách người nghèo, tỉnh cần có hình thức trợ giúp, không chỉ thăm hỏi kịp thời trong những ngày Tết mà cả lâu dài trong cuộc sống.

Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp sang năm mới thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2012.

Tại Đồng Tháp, Chủ tịch nước đã đến dâng hương, đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm tại khu mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc-thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Nhân chuyến thăm, chúc Tết các tỉnh, thành phía Nam, chiều tối 21/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết Quân khu 7. Cùng dự buổi làm việc với Chủ tịch nước có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Quân khu 7 trong những năm qua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ biên giới quốc gia. Chủ tịch nước khẳng định những thành quả đạt được của đất nước trong những năm qua là nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang, của tất cả các quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn, nhất là các đơn vị đóng tại các vùng trọng yếu, vùng biên giới, trong đó có Quân khu 7.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7 một năm mới vui tươi, hạnh phúc, công tác tốt, sẵn sàng chiến đấu, luôn xứng đáng và mãi mãi là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Theo TTXVN/Vietnam+