Chủ tịch nước: Đề nghị Hoa Kỳ sớm bỏ cấm vận vũ khí sát thương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry sang thăm Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng đón tiếp ông John Kerry tới Việt Nam không chỉ với cương vị một Bộ trưởng Ngoại giao, mà còn như một người bạn cũ thân thiết của Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ.Khẳng định coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng sự tin cậy của hai quốc gia đã thể hiện ở những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Hoa Kỳ vào năm 2013, và mới đây nhất là Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam rất thiện chí và tích cực trong việc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), và mong rằng những vấn đề còn tồn đọng sẽ được giải quyết căn bản trong cuộc gặp Bộ trưởng các nước TPP vào cuối tháng Tám năm nay. Chủ tịch nước đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm và có những ưu đãi với hàng da giày và dệt may của Việt Nam, giống như những ưu đãi mà Việt Nam mới đạt được với Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc.Chủ tịch nước đánh giá cao phía Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, và mong muốn sớm bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm này. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết những điểm nóng nhiễm dioxin ở Sân bay Biên Hòa và Sân bay Đà Nẵng.Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh thái độ và lập trường của Hoa Kỳ và nhóm G7 trong việc giải quyết bất đồng giữa các bên trên Biển Đông, cũng như đã ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Điều này đã đóng góp hữu hiệu trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry cho rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trải qua một hành trình dài từ sau chiến tranh tiến tới bình thường hóa quan hệ và trở thành những người người bạn, những đối tác tin cậy lẫn nhau, là một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Hai nước hiện nay đã đạt được nhiều tiến bộ không chỉ trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-giáo dục mà còn cả an ninh-quốc phòng.Ngoại trưởng John Kerry cho rằng, việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam là bước tiến quan trọng đầu tiên trong việc hợp tác quốc phòng giữa hai bên, tiến tới bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận này.Về lĩnh vực giáo dục, Ngoại trưởng John Kerry đặc biệt quan tâm đến việc thành lập Trường Đại học Fulbright tại Việt Nam và cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để trường đại học này trở thành một cơ sở tầm cỡ thế giới, có liên hệ với Trường đại học hàng đầu Harvard, tạo những cơ hội lớn cho sinh viên Việt Nam.Về đàm phán TPP, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng hai nước đã thỏa thuận được gần như tất cả các vấn đề chung. Điều quan trọng hiện nay là hoàn tất bản phụ lục về vấn đề lao động để kết thúc đàm phán càng sớm càng tốt.Nhấn mạnh vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng John Kerry thông báo với Chủ tịch nước về việc vừa đạt được sự đồng thuận với các nước liên quan trong ASEAN để lên án hoạt động xây dựng, bồi lấn đảo trong thời gian gần đây, đồng thời thúc đẩy các bên liên quan cần tôn trọng những nguyên tắc pháp lý và luật pháp quốc tế. Trao đổi về những quan điểm của mỗi bên về vấn đề nhân quyền, Ngoại trưởng John Kerry đánh giá cao việc Việt Nam đã nỗ lực xây dựng luật pháp trong nước để nhất quán với quốc tế về vấn đề này.Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Tổng thống Barack Obama rất ấn tượng với các chuyến thăm Hoa Kỳ của các lãnh đạo Việt Nam, và rất mong muốn thăm Việt Nam. Ở cương vị của mình, Ngoại trưởng hứa sẽ thúc đẩy chuyến thăm diễn ra sớm nhất.Kết thúc cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa khẳng định Việt Nam đã thực hiện tốt những thỏa thuận giữa hai nước và bày tỏ tin tưởng sẽ thực hiện thành công những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Hoa Kỳ mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đã mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ, và đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa cho hai loại quả đặc sản của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là quả xoài và quả vú sữa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất./.

Theo Vietnam+