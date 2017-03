Chủ tịch nước dự khánh thành trường mới ở Long An

Hôm qua, 5-9, các trường trong cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới 2014-2015. Năm học này được xác định là năm đầu tiên toàn ngành GD&ĐT thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Theo Bộ GD&ĐT, năm học mới này cả nước có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên.

Tại Long An, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2014-2015 tại Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa). Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh. Sau khi cắt băng khánh thành ngôi trường mới khang trang với tổng mức đầu tư xây dựng và trang thiết bị 117 tỉ đồng, Chủ tịch nước đã đánh trống khai giảng năm học mới. Dịp này, Chủ tịch nước cùng các doanh nghiệp đã trao học bổng, các phần quà, thiết bị học tập cho Quỹ Khuyến học Võ Văn Tần, học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của Trường THPT Hậu Nghĩa và các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng giá trị hàng tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1. Ảnh: H.LAN

Đại diện nhà tài trợ, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Him Lam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank, tặng Quỹ Khuyến học Võ Văn Tần 1 tỉ đồng. Cùng đó, LienVietPostBank trao tặng cho hộ nghèo, hộ chính sách huyện Đức Hòa 100 tivi màu.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội). Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Tôi mong các em học sinh học tập tốt, xứng đáng là người con hiếu thảo của gia đình, người học sinh giỏi của Nam Từ Liêm, thủ đô và thành một công dân tốt”.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Hồng Anh đề nghị nhà trường tập trung xây dựng môi trường sư phạm tốt, quan tâm phát triển khả năng sáng tạo, tự học của mỗi học sinh.

Tại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã đến dự lễ khai giảng và tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2013-2014 cho Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cô Giang, quận 1). Tại đây, Chủ tịch UBND TP đề nghị Trường THPT Lương Thế Vinh nói riêng và toàn ngành giáo dục TP nói chung tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực sáng tạo và kỹ năng thích ứng với cuộc sống cho học sinh; tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi; đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập của con em TP.

Tại Đảo Bé (thuộc huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), gần 40 học sinh bậc mầm non và tiểu học cũng đã nô nức khai giảng năm học mới. Đảo Bé có Trường Tiểu học An Bình với chín cán bộ, giáo viên đảm nhận việc dạy cả hai bậc học mầm non và tiểu học.

P.ĐIỀN - H.HÀ - H.LAN - T.DANH