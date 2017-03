Chủ tịch nước: Được lòng dân là được tất cả

Tại đây, đề cập vị trí quan trọng của khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch nước lưu ý cần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội thông qua các giải pháp kinh tế-xã hội gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp. Theo Chủ tịch nước, cùng với giải quyết nhân tố bên trong, Kon Tum cần chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.





Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Kon Plông. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước cũng dành thời gian tới thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ cần thấm nhuần sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, chú trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và đây phải là nhiệm vụ nằm lòng của Công an tỉnh Kon Tum nói riêng và của lực lượng vũ trang nói chung. Chủ tịch nước nhấn mạnh được lòng dân là được tất cả.

TL (Theo VOV)