Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết thúc chuyến thăm New Zealand

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Helen Clark nêu rõ: New Zealand xem Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt ở khu vực và ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2008-2009. Thủ tướng Helen Clark cũng khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục duy trì viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam và tăng cường giúp Việt Nam đào tạo giáo viên tiếng Anh để Việt Nam có thể thực hiện được mục tiêu giảng dạy bằng tiếng Anh trong một số trường đại học chuyên ngành khoa học công nghệ.

Thủ tướng Helen Clark thông báo: Thủ tướng và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã thảo luận về hai hiệp định hai nước đang tiếp tục đàm phán để ký kết là hiệp định về hợp tác khoa học công nghệ và hiệp định về quốc phòng. Hai bên cũng thảo luận về khu vực mậu dịch tự do ASEAN - New Zealand - Úc. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đã thông báo: Trong cuộc hội đàm, New Zealand đã đồng ý hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật kiểm nghiệm động thực vật để hàng hóa Việt Nam vào thị trường New Zealand thuận lợi hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 10-9, hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Yefimovich Fradkov. Thủ tướng M. E. Fradkov khẳng định Nga luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đối tác chiến lược của Nga ở Đông Nam Á. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Liên bang Nga. Hai thủ tướng thống nhất nhiều biện pháp hợp tác cụ thể, trong đó đặc biệt đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Danh mục kiểm tra các nhiệm vụ ưu tiên mà hai nước đã thống nhất.

Cũng tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn chính phủ Liên bang Nga đã tạo điều kiện giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Nga, đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt có cuộc sống ổn định và làm ăn hợp pháp. Hai thủ tướng cùng nhất trí giao cho các cơ quan chức năng xây dựng các hiệp định cụ thể về vấn đề này cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sử dụng nguồn lực lao động.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PetroVietnam và Zarubezhneft về lập liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí ở Liên bang Nga và nước thứ ba; kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga (2007-2008) và nghị định thư bổ sung hiệp định liên chính phủ về Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro và một số thỏa thuận khác. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, gặp Phó chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Nga.

Trước đó, tại TP Saint Petersburg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thống đốc TP Saint Petersburg, bà Valentina Matviyenko. Hai bên đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa TP Saint Petersburg và tỉnh Khánh Hòa.