Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lên đường dự Hội nghị APEC 2007

Trong thời gian tham dự Hội nghị cấp cao APEC, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số nền kinh tế thành viên, tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Với chủ đề Củng cố cộng đồng của chúng ta, xây dựng một tương lai bền vững, Hội nghị cấp cao APEC 2007 đặt trọng tâm vào các vấn đề như thay đổi khí hậu và phát triển sạch; sự ủng hộ của APEC đối với hệ thống thương mại đa biên và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); hội nhập kinh tế khu vực; an ninh con người; cải cách và mở rộng APEC.

Trong khuôn khổ tuần lễ APEC, Hội nghị liên bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 19 đã họp kín trong hai ngày 5 và 6-9 tại Sydney. Dự họp có bộ trưởng Ngoại giao và bộ trưởng Kinh tế của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh con người đối với các nền kinh tế, nhất là các nền kinh tế đang phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên APEC tăng cường hợp tác, hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển về trang thiết bị, công nghệ, phương tiện kỹ thuật dự báo, theo dõi động đất, sóng thần, bão và lũ lụt. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên ủng hộ sáng kiến của Việt Nam đăng cai tổ chức đối thoại giữa các thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế liên quan đối phó với tình trạng khẩn cấp năm 2008.

Trong bản tuyên bố bế mạc Hội nghị AMM hôm qua (6-9), hội nghị đã nhất trí thúc đẩy thương mại, cải cách kinh tế và nâng cao an ninh con người trong khu vực. Hội nghị đồng ý tiếp tục ủng hộ việc nối lại vòng đàm phán Doha vốn đang bế tắc, thành lập diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm do Trung Quốc và Úc làm đồng chủ tịch. Hội nghị tán thành việc thành lập Đơn vị hỗ trợ chính sách gắn liền với Ban thư ký APEC.