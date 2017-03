Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Long An cần khắc phục những tồn tại về an sinh xã hội

Năm 2007, Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%, GDP bình quân đầu người đạt 11,75 triệu đồng, tăng gần 20% so với năm 2006. Quý I-2008, tỉnh Long An đạt tăng trưởng 11,5%, tăng 2,2% so cùng kỳ.

Đến nay, Long An có 209 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2.028 triệu USD, hơn ba ngàn doanh nghiệp trong nước tổng vốn đầu tư trên 20 ngàn tỷ đồng. Các dự án đầu tư trong và ngoài nước góp phần tạo công ăn việc làm cho trên 70 ngàn lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu Long An phải quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, đảm bảo cân đối thu chi. Đồng thời, tỉnh phải có giải pháp dài hơi cho việc đầu tư nguồn nhân lực, khắc phục các tồn tại trong chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ đưa bác sĩ về xã.