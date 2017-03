Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ngành dệt may cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khen ngợi ngành dệt may Việt Nam đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên hai triệu lao động, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, làm rạng rỡ thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Về những hạn chế, khó khăn của ngành dệt may, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, ngành cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may năm 2008 ước đạt 9,5 tỷ USD, đứng thứ chín trong các nước xuất khẩu hàng may mặc trên thế giới, tuy nhiên tỷ lệ nội địa hóa hiện mới chỉ khoảng 36%. Ngành dệt may phải phát triển mạnh lĩnh vực thiết kế thời trang, đa dạng hóa sản phẩm ở thị trường trong nước và xuất khẩu; chú trọng đào tạo cán bộ, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dệt may...