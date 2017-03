Chủ tịch nước: Sống xứng đáng với những hy sinh của thế hệ trước

Các thế hệ người Việt Nam luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh”. VOV dẫn lời khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị gặp mặt và biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng công an nhân dân (CAND), do Bộ Công an tổ chức ngày 21-7.

Chủ tịch nước đánh giá cao ngành công an đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và đề nghị tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công khắc phục khó khăn riêng để phát huy trí tuệ và sức lực trong xây dựng quê hương, đất nước.

Thông tin tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết CAND đã có hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh; hơn 5.000 thương binh, hàng chục ngàn người có công với cách mạng. “Những tấm gương chiến đấu, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ CAND đã viết nên những trang sử chói lọi, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND…” - Bộ trưởng nói.