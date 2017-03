Chủ tịch nước thăm công nhân mỏ

Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong việc chăm lo đời sống cho công nhân lao động.

Tới thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy phát triển của công ty. Đây là đơn vị khai thác than hầm lò có bề dày 48 năm phát triển và là một trong đơn vị hàng đầu của TKV. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng cũng đã trực tiếp đi thăm nơi ăn, chốn ở của công nhân tại khu nhà ở tập thể Công ty Than Vàng Danh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà ông Đỗ Văn Quang - một gia đình có truyền thống ba đời làm công nhân mỏ, có nhiều đóng góp cho công ty.

PL