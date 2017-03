Chủ tịch nước thăm và chúc Tết TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang bày tỏ niềm vui và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, an sinh xã hội có bước phát triển tích cực, an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tốt.

Chủ tịch nước đến thăm và chúc Tết Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Các lãnh đạo đều tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống năng động sáng tạo, với sức sống mạnh mẽ, sẽ phát triển nhanh, bền vững, sẽ đi trước, về đích trước trong công cuộc phát triển thành phố trở thành thành phố công nghiệp, theo hướng hiện đại; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những tồn tại gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Các lãnh đạo chúc Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, với tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước”, trong năm mới sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua những khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm xúc động khi được các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng là những người anh đã từng là lãnh đạo của thành phố trước đây đến thăm và chúc Tết; kính chúc các lãnh đạo Đảng và Nhà nước một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc, mừng sinh nhật Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo thành phố và đại diện các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, đã cùng chúc nhau một năm mới vui tươi, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Theo Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)