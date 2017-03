Chủ tịch nước tiếp các thế hệ tướng lĩnh công an

(PL)- Chiều 14-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đại diện các thế hệ tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang công an nhân dân nhân dịp 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2015) và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ tướng lĩnh công an nhân dân dù đang công tác hay đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang công an nhân dân anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Ngày 14-8, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM đã long trọng tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Công an nhân dân Việt Nam - Tự hào 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. Triển lãm trưng bày 100 ảnh tại Nhà văn hóa Thanh niên và trên đường Đồng Khởi - Nguyễn Du; giới thiệu lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các thế hệ tướng lĩnh công an qua các thời kỳ. Ảnh: TTXVN Thiếu tướng Lê Đông Phong - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định trải qua 70 năm lực lượng Công an TP đã không ngừng trưởng thành, lập nên những thành tích, chiến công rực rỡ đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân TP đặt ra. Cùng thời điểm, khu vực gần Công viên Chi Lăng cũng triển lãm ảnh với chủ đề “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gồm 50 ảnh thời sự - nghệ thuật khắc họa nét đẹp của lực lượng công an nhân dân. Cùng ngày, nhân buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức trao tặng danh hiệu Anh hùng cho hai tập thể, hai cá nhân, trao huân chương Độc lập hạng Ba cho ba cá nhân... Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống vào ngày 17-8. Sau buổi lễ này, ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thống nhất không tiếp khách, nhận hoa chúc mừng tại trụ sở nhằm tiết kiệm tiền bạc và thời gian cho các tập thể, cá nhân có ý định đến chúc mừng. GH - H.MẠO - L.THOA - V.HỘI - P.NAM