Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Công cuộc trị quốc phải bình tĩnh

Ngày 18-10, tổ đại biểu Quốc hội do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đã đi tiếp xúc cử tri quận 4 (TP.HCM). Vấn đề nóng được nhiều cử tri quan tâm vẫn là chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tim phải nóng và đầu phải lạnh

Tại buổi tiếp xúc, trải lòng với cử tri về một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tình hình biển Đông, Chủ tịch nước khẳng định trong quan hệ Việt-Trung thì một nguyên tắc bất di bất dịch là chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Vấn đề là hành động như thế nào để thể hiện cho được lập trường này của Đảng và Nhà nước. Theo Chủ tịch nước, chúng ta đã khẳng định chủ quyền biển, đảo về pháp lý một cách mạnh mẽ bằng việc thông qua Luật Biển, đồng thời tiếp tục khẳng định chủ quyền kinh tế bằng những hoạt động trên vùng biển chủ quyền…

“Mặc dù ai đó cũng xuất hiện hô rằng dạy cho Việt Nam một bài học, nghe tức giận lắm nhưng mà phải bình tĩnh. Công cuộc trị quốc phải bình tĩnh, tim phải nóng nhưng cái đầu phải lạnh. 90 triệu đồng bào ta đang muốn gì chúng tôi biết chứ. Nhưng người lãnh đạo thì không thể để cái tim nguội ngắt mà cái đầu nóng hổi được, nếu vậy sẽ dẫn dân tộc này về đâu? Chúng tôi phải biết chúng tôi dẫn dân tộc này đi đâu. Đằng sau lưng, đằng trước mặt mình là gần 90 triệu đồng bào, mình nhớ chứ, 4.000 năm lịch sử mình nhớ chứ, làm sao quên được…” - Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 4, TP.HCM. Ảnh: TTXVN

Làm ăn nhưng không quên canh giữ đất nước

Trước ý kiến cử tri lo ngại tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn nhưng không ít trường hợp lại gây hại cho an ninh quốc gia và nền kinh tế, Chủ tịch nước cho biết hiện nay chúng ta quan hệ với gần 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, buôn bán làm ăn với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hầu hết các định chế tài chính và thương mại thế giới chúng ta đều tham gia và đã mở cửa đàm phán hiệu quả. Do đó không thể vì những mặt trái mà đóng cửa và cấm đoán người nước ngoài vào nước ta làm ăn.

“Trong làm ăn chúng ta phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Chúng ta phải canh phòng, giữ cho kỹ đất nước. Bởi như lần trước tôi cũng đã báo cáo, một số trường hợp không thể trách người ta được mà trách chính anh em mình. An ninh quốc gia lãnh thổ là điều cấm kỵ nhưng do anh em mình mất cảnh giác chứ đâu phải do người ta. Còn nếu họ vi phạm thì ta xử lý theo luật của ta, họ không nói ta được. Nên chăng là mỗi lần gặp chúng tôi, bà con nên chỉ ra những tỉnh, huyện nào, cơ quan nào vi phạm như thế nào, để lỏng lẻo cho người ta vào vi phạm pháp luật Việt Nam… Chúng tôi hết sức hoan nghênh cách làm đó” - Chủ tịch nước nói.

Không làm được thì gửi đơn xin nghỉ Khi được bầu đến cương vị này chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì. Còn thấy rằng mình làm nhu nhược, mình không hoàn thành thì làm đơn xin về, thậm chí về quê trả nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 m2 thôi. Tôi xin nguyện là không lấy cái villa nào, kể cả là khi về hưu cũng không lấy một mét vuông nào hết. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy… Đúng là trong thực tế có những người đấu tranh chống tham nhũng bị trù dập, nhiều khi gia đình tan tác. Chúng tôi có lỗi lớn là không bảo vệ nổi những con người đó. Một số cán bộ nói với tôi rằng nếu tôi đấu tranh thì chúng tôi có tồn tại được không? Tôi đã trả lời họ, nếu chúng ta hèn nhát thì làm đơn gửi cho Đảng chúng ta nghỉ, chúng ta rút lui đi để cho những người dũng cảm làm việc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Vinashin chưa phải là chấm hết Nhận định tệ nạn tham nhũng hiện chưa được xử lý đến nơi đến chốn, cử tri Dương Xuân Viễn thẳng thắn nói: “Chúng tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xử lý một cách nghiêm minh hơn nữa những người đứng đầu cơ quan nhà nước xảy ra tham nhũng. Ví dụ như vấn đề Vinashin, Vinalines đã đưa ra pháp luật nhưng chưa thấy người đứng đầu bị đưa ra xử lý. Hay như vụ Ngân hàng ACB vừa qua ai cũng thấy nhưng chưa biết kết quả sẽ như thế nào”. Trả lời cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho hay hiện có nhiều ý kiến cho rằng đi đâu cũng nghe Vinashin thiệt hại nghiêm trọng như thế, đã bắt mấy người ở dưới còn mấy người ở trên như thế nào. “Chúng tôi cũng hiểu là chưa quy trách nhiệm đối với cơ quan quản lý nhà nước thì toàn Đảng, toàn dân không hài lòng. Trung ương cũng đưa ra bàn nhiều lần, tôi đề nghị câu chuyện này chưa phải chấm hết. Bộ Chính trị đã nghe hai phiên rồi, không xong và sẽ nghe nữa, phải làm rất rõ vấn đề này. Rõ ràng thiệt hại hết sức nghiêm trọng mà phục hồi của các đơn vị kinh tế này cũng không dễ dàng chút nào. Riêng các vụ bắt giữ nguyên lãnh đạo Ngân hàng ACB thì còn đang trong thời gian điều tra nên cử tri cần kiên nhẫn chờ xem kết quả thế nào” - Chủ tịch nước nói.

NHẪN NAM