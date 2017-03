Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Nợ công là một thách đố ghê gớm!

Đề nghị QH giám sát về chiến lược biển Đông Cử tri Lê Văn Minh (quận 1) cho rằng năm nay tranh chấp trên biển Đông rất phức tạp, sắp tới có lẽ sẽ càng phức tạp chứ không phải đơn giản. Việc Trung Quốc ngang nhiên xây đường băng quân sự ở Hoàng Sa, mở tour du lịch trái phép tới Hoàng Sa, xây đảo nhân tạo ở biển Đông… là những hành động phi pháp, QH phải xem xét, đánh giá lại để có quyết sách đúng đắn. Ông Minh đề nghị QH cần giám sát chặt chẽ chương trình hành động của Chính phủ về chiến lược biển Đông. Trừng trị tội phạm nghiêm khắc hơn nữa Nói với Chủ tịch nước, cử tri Lê Công Cẩn (quận 3) cho rằng hiện nay an toàn tính mạng của người dân rất mong manh, mỗi khi ra đường rất sợ bị cướp, tai nạn… Vị cử tri này hoang mang nhất là những nhóm côn đồ chém người man rợ giữa ban ngày như vụ việc hai nhóm thanh niên chém nhau kinh hoàng từ trong nhà đến BV Gia Định, hay như nhóm 60 người cầm hung khí diễu phố “gặp ai chém nấy” ở Long An mới diễn ra gần đây. “Luật phải nghiêm khắc hơn nữa để trừng trị loại tội phạm này, thiết lập kỷ cương cho xã hội, không thì dân không an tâm” - ông Cẩn nói. Đại biểu QH nên vi hành Cử tri Hoàng Như Khương (quận 1) đề nghị đại biểu QH nên vi hành vào những nơi nghèo nhất, khổ nhất để nắm bức xúc của người dân và thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn nơi ấy. Đồng thời để thấy được có nhiều chính sách rất bất cập và không đi vào cuộc sống, chỉ làm cho người dân bức xúc thêm.