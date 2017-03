Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải giải quyết công bằng cho dân!

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu như thế đối với các cấp chính quyền TP.HCM tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP với UBND TP về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo sáng 25-4.

Đã giải quyết công bằng cho dân chưa?

Sau khi nghe báo cáo chung của Thanh tra TP, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã cùng các bên liên quan tập trung phân tích, mổ xẻ sáu vụ khiếu nại, tố cáo trọng điểm, trong đó có hai vụ khiếu nại tập thể và bốn vụ cá nhân khiếu nại thuộc diện phức tạp, kéo dài. Hầu hết các vụ việc đều liên quan đến vấn đề đất đai như giải tỏa, bồi thường, tái định cư và cấp giấy chủ quyền.

Với dự án Chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1), Phó Chủ tịch UBND quận 1 Lưu Trung Hòa cho biết: Chung cư này đã xây dựng hơn 40 năm và có nguy cơ sụp đổ nên TP chủ trương xây dựng lại. Theo đó, nếu hộ nào muốn di dời đi nơi khác thì nhận tiền bồi thường, nếu muốn ở lại chính nơi đây thì TP sẽ bố trí suất tái định cư khi dự án xây xong. Hiện đã có 533/750 hộ di dời.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đang nghe chính quyền giải thích cặn kẽ điểm kẹt của một vụ khiếu nại kéo dài của người dân TP tại buổi làm việc sáng 25-4. Ảnh: HTD

Chủ tịch nước hỏi: “Chung cư cũ có nguy cơ sập, chính quyền cải trang, xây dựng lại là đúng. Vậy sao nhiều người dân vẫn chưa chịu dời đi? Điểm kẹt ở đâu? Đã giải quyết công bằng cho bà con chưa?”.

Ông Hòa trả lời: Các hộ dân chưa chịu dời đi vì đòi tăng giá bồi thường và so bì suất tái định cư tối thiểu. Cụ thể, các căn hộ cũ có nhiều diện tích khác nhau, có căn chỉ 12 m2. Do thiết kế mới không thể xây căn hộ 12 m2 được nên các hộ này cũng được giải quyết suất tái định cư tối thiểu là 30 m2 để có không gian sống tốt hơn. Vậy là các hộ có diện tích căn hộ cũ trên 30 m2 so bì nên khiếu nại đòi thêm quyền lợi. Về giá bồi thường, dự án này áp giá 25 triệu đồng/m2. Đây là giá do bên tư vấn của dự án đưa ra sau khi đã khảo sát giá thị trường. Nhưng bà con đòi 30-40 triệu đồng/m2. Và hiện đang rất gay gắt về chuyện giá bồi thường.

Đối thoại tối đa để dân hiểu

Chủ tịch nước hỏi: “Nếu chính sách hợp lý như đã nói thì sao bà con lại khiếu nại hoài như thế? Chính quyền quận đã đối thoại trực tiếp với bà con để thông tin những chính sách hợp lý này chưa?”. Quận 1 cho biết đã đối thoại ở phường rồi nhưng bà con chưa chịu và tập trung lên quận. Chủ tịch nước đề nghị: “Chưa chịu thì phải đối thoại tiếp. Phải giải thích cặn kẽ cho bà con biết... Hộ nào chưa đồng ý thì phải tăng cường đối thoại, giải thích tối đa. Quận không giải thích được thì TP phải đứng ra đối thoại, giải thích tiếp cho bà con hiểu rõ”.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi và chỉ đạo giải quyết các khiếu nại của người dân liên quan đến dự án khu tứ giác Bến Thành (phường Bến Thành, quận 1), dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (Gò Vấp) và một số vụ khác. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan phải làm hết sức khẩn trương và chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân yên ổn cuộc sống. “Chú ý công bằng” là điều Chủ tịch nước nhắc đi nhắc lại khi nói chuyện giải quyết khiếu nại của dân. “Đã lo cho dân thì phải cố gắng hết sức để giải quyết thấu tình đạt lý” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước yêu cầu vụ việc nào chính quyền làm sai thì phải xử lý và công khai việc sửa sai, xử lý đó cho bà con được rõ.

Tiền bồi thường không đủ mua căn hộ mới Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Du Lịch nói bồi thường 25 triệu đồng/m2 tưởng chừng nhiều nhưng hiện nay với số tiền này người dân mất nhà cũ không mua lại được một căn hộ chung cư mới ở trong nội đô TP. “Bà con rời bỏ nơi ở cũ của mình đâu chỉ là chuyện chỗ ở, đó còn là chuyện học hành của con cái, môi trường sinh kế và sinh hoạt truyền thống của họ. Nếu chờ đến khi được tái định cư thì họ phải sống thế nào trong thời gian chờ dự án mới hoàn thành?” - ông Lịch hỏi. Đại diện UBND quận 1 trả lời: Nếu bà con không nhận tiền bồi thường và di dời đi thì bố trí tạm cư cho bà con trong thời gian chờ tái định cư. Hoặc bà con có thể nhận tiền hỗ trợ để thuê nơi tạm cư 5 triệu đồng/hộ bốn người/tháng, nhà đông hơn thì hưởng thêm 1.250.000 đồng/người nhưng tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ/tháng.

MINH CƯỜNG