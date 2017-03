Chủ tịch nước vinh danh bảy “thẩm phán mẫu mực”

Chủ tịch nước cũng trao tặng huân chương Độc lập hạng Nhì cho TAND tỉnh Quảng Ninh, huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương và huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn.





Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vinh danh bảy thẩm phán đạt danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” năm 2013. Ảnh: BÌNH MINH

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng trao chứng nhận danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” năm 2013 cho bảy thẩm phán xuất sắc lần đầu tiên được ngành tòa án lựa chọn, vinh danh.



Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Bùi Ngọc Hòa, năm 2013, ngành tòa án cả nước đã thụ lý 395.415 vụ án, giải quyết được 364.819 vụ (đạt tỉ lệ 92,3%). So với năm 2012, án thụ lý tăng 34.474 vụ, giải quyết tăng 31.951 vụ. Đáng chú ý là trong năm 2013, không có trường hợp nào kết án oan người vô tội. Án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm hơn 0,12%, các trường hợp án tuyên không rõ ràng giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

BÌNH MINH