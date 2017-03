Chủ tịch Quốc hội làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công an Trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Đảng ủy Công an Trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghị quyết và chỉ thị nghiêm túc, đạt hiệu quả cao; góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị; đạt hiệu quả tốt hơn trong các đợt ra quân phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục phát huy kết quả về công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, chủ động, tích cực hơn trong việc kiểm tra, giám sát khắc phục khuyết điểm với tinh thần thẳng thắn, quyết liệt, không định kiến hay xuê xoa, né tránh. Tiếp tục có giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém ở đơn vị; hoàn thiện và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

