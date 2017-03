Chủ tịch UBND phường bị xử lý nếu xảy ra đốt pháo

Tại cuộc họp này, ông Quân yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành, các Tổng công ty thương mại... cần rà soát lại toàn bộ kế hoạch phục vụ tết của đơn vị mình thật chu đáo.

Để hạn chế tình trạng tăng giá trong dịp tết, Sở Tài chính, Sở Công thương chịu trách nhiệm phối hợp với UBND 24 quận, huyện tăng cường kiểm tra, nắm tình hình các điểm bán hàng trên địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tăng giá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tạo cơn sốt ảo trên thị trường.

Riêng tại 3 chợ đầu mối, các cơ quan chức năng cần kiểm tra chặt chẽ chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện kế hoạch chăm lo tết, UBNDTP đã cấp kinh phí chăm lo tết cho 182.424 đối tượng chính sách có công, 36.842 suất quà cho người nghèo, thuộc diện chính sách xã hội… Ngoài ra, TP cũng hỗ trợ các doanh nghiệp dự trữ thịt gia súc, gia cầm đạt 75% nhu cầu tiêu thụ.

Đến thời điểm hiện tại, 6 đơn vị chủ lực được UBND TP phân công chuẩn bị hàng hóa cung cấp cho TP, đặc biệt cho bà con ở các xã vùng sâu vùng xa đã dự trữ đủ lượng hàng cần thiết...

Lãnh đạo TPHCM cũng lưu ý lãnh đạo ngành y tế cùng các cơ quan chức năng cần chú trọng đặc biệt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có kế hoạch giải toả mặt đường và giải phóng các "lô cốt" trước 18/1/2009 (23 tháng Chạp âm lịch), tạo thuận lợi cho sinh hoạt cũng như vui tết cho nhân dân TP.

Đặc biệt, với chủ trương đón Tết Kỷ Sửu an toàn, vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, ông Lê Hoàng Quân yêu cầu lãnh đạo Sở GTVT và Sở Công an TP cần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trước - trong và sau tết cần phải luôn được duy trì ở mức cao nhất.

"Phường xã nào để xảy ra đốt pháo thì chủ tịch UBND phường xã đó phải chịu trách nhiệm. Riêng chủ hộ, đặc biệt là những hộ kinh doanh nhà trọ, không đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ, để xảy ra hỏa hoạn thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu mọi chi phí thiệt hại", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.