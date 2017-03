Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: Phải xem nhũng nhiễu là tệ nạn

Công an TP kỷ luật 101 người Trong năm qua, Công an TP đã xử lý kỷ luật 101 cán bộ, chiến sĩ có hành vi và dấu hiệu tham nhũng. Trong đó, một người bị tước danh hiệu Công an nhân dân, hai người bị cách chức, 26 người bị cảnh cáo… Công an TP cũng tuyên dương hơn 2.400 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ với số tiền hơn 390 triệu đồng. Cán bộ tham ô để đánh bạc, đá gà - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ tham ô tài sản do Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó phòng Marketing (Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thạnh), thực hiện. Trong quá trình tiếp quỹ cho các máy ATM, Nhàn đã chiếm đoạt trên 12 tỉ đồng sử dụng vào việc cá độ, đá gà. - Tòa án đã xét xử vụ tham ô tài sản, đánh bạc (giả chữ ký của giám đốc Chi nhánh Kho bạc, rút gần 45 tỉ đồng để sử dụng cá độ bóng đá) do Trần Minh Long - nguyên kế toán trưởng Kho bạc Nhà Bè và ba đồng phạm thực hiện. Theo đó, tòa đã tuyên phạt Long mức án tử hình, các bị cáo khác có mức án từ ba năm (tù treo) đến sáu năm tù.