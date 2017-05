Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân: Trong khó khăn TPHCM vẫn giữ vững vị trí "đầu tàu"

TPHCM ngăn chặn suy giảm kinh tế kịp thời, sáng tạo và linh hoạt Phát biểu trong chuyến đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP tại TPHCM ngày 29-4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, thành viên Chính phủ đã đánh giá: TPHCM đã triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội một cách kịp thời, chủ động, sáng tạo và linh hoạt với nhiều giải pháp bổ sung, mang lại kết quả bước đầu. Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nhấn mạnh: TPHCM giữ một vai trò rất quan trọng đối với kinh tế của cả nước với mức tăng trưởng GDP thường cao hơn 30% so với tốc độ tăng trưởng chung. Từ tháng 4-2009, kinh tế thành phố đã có những dấu hiệu tích cực, có khả năng trong quý 2 và quý 3 kinh tế thành phố sẽ dần phục hồi và chuẩn bị cho đà tăng trưởng vào quý 4 năm nay. Bộ trưởng nêu rõ: Do suy giảm kinh tế và thực hiện việc miễn, giảm, giãn thuế nên các khoản thu ngân sách bị giảm, thành phố phải tiết kiệm các khoản chi, nhưng không được giảm các khoản chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội...