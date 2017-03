Chủ tịch UBND xã xin lỗi vì đánh dân

Ngày 9-4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) cho biết như trên.

Trước đó, ngày 1-4, trong lúc xem bóng đá thì ông Hiếu có xô xát với một người khác. Ông Bổn liền chạy đến nắm tóc giật ngược ông Hiếu ra phía sau, tiếp đó kêu công an xã còng tay ông Hiếu đưa về trụ sở. Thấy vậy, ông Cao Văn Cường (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Vinh) chạy đến can ngăn liền bị ông Bổn dùng mũ cối đánh vào đầu. Đến 15 giờ cùng ngày, sau khi người nhà trình báo lên Công an thị xã Hương Trà thì ông Hiếu mới được thả về.

VIẾT LONG