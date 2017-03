Chưa có luật, tòa vẫn phải giải quyết?

Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường Chiều 23-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Đáng chú ý, tổ chức của cảnh sát môi trường sẽ có sự thay đổi lớn: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường sẽ thuộc Bộ Công an (thay vì Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm như hiện nay); Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc công an quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh...