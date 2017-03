Chưa mở đường cho chính quyền đô thị

HP phải mở đường cho chính quyền đô thị Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM về góp ý Dự thảo sửa đổi HP 1992 sẽ được khai mạc hôm nay (1-3). Theo Dự thảo HP sửa đổi, nội dung quy định về vai trò, tính chất HĐND trong chương CQĐP gần như không thay đổi so với HP 1992. Nhiều nút thắt pháp lý trong xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM chưa được tháo gỡ nên sẽ được tiếp tục mổ xẻ tại kỳ họp. Chúng tôi rất mong được ghi cụ thể thêm trong chương này rằng “CQĐP cần phù hợp với đô thị, nông thôn” để làm tiền đề cho việc xây dựng chính quyền đô thị sau này. Bà NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Tuy mới nhưng vẫn trói buộc Ở khoản 2 Điều 115 Dự thảo sửa đổi HP 1992 có một điểm mới so với HP hiện hành là quy định việc thành lập HĐND và UBND ở các đơn vị hành chính lãnh thổ là do luật định “phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị hành chính lãnh thổ và phân cấp quản lý”. Không biết điều này có ngầm hiểu là khi xây dựng Luật Tổ chức CQĐP sẽ phân biệt chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn hay không? Tuy nhiên, cho dù ngầm hiểu như vậy thì theo tôi cách quy định này vẫn trói buộc Luật Tổ chức CQĐP chỉ có một lựa chọn là các đơn vị hành chính sẽ đều phải thành lập UBND. Như vậy các địa phương như TP Đà Nẵng kiến nghị áp dụng chế độ thị trưởng do dân bầu hoặc các đơn vị hành chính không tổ chức HĐND muốn áp dụng chế độ thủ trưởng (huyện trưởng, phường trưởng…) thì sẽ vướng vào khoản này. Tương tự, Điều 116 dự thảo đã tiến bộ hơn khi bỏ quy định “UBND do HĐND bầu”. Điều này mở đường cho khả năng UBND có thể thành lập do bổ nhiệm trực tiếp từ cấp trên ở những nơi không tổ chức HĐND. Tuy nhiên, việc hiến định mô hình cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương phải là UBND - một cơ quan tập thể, làm việc theo chế độ hội nghị và có chủ tịch UBND thì khả năng áp dụng nguyên tắc thủ trưởng trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính của CQĐP khó có cơ hội thực hiện. PGS-TS TRƯƠNG ĐẮC LINH, ĐH Luật TP.HCM