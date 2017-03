Chưa phát hiện tiêu cực trong vụ in tiền polymer

Đó là nội dung trong Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2011 của Chính phủ được gửi đến các đại biểu Quốc hội chiều 21-10. Liên quan đến vụ Vinashin, Chính phủ cho biết ngày 26-9 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra về hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại trên 800 tỉ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra hành vi tham nhũng. Về thông tin Công ty Securency hối lộ Công ty CFTD của Việt Nam trong cung cấp chất nền in tiền polymer, báo cáo của Chính phủ cũng cho hay Bộ Công an đã có báo cáo kết quả xác minh bước đầu và chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực trong vụ việc này. Hiện Bộ Công an, VKSND Tối cao được giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi vụ việc này từ phía Thụy Sĩ và Úc.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, trong năm qua có 449 bị can trong 220 vụ án đã bị cơ quan điều tra các cấp khởi tố về các tội danh tham nhũng. Trong số bị cáo bị kết tội tham nhũng, tội phạm ít nghiêm trọng chiếm 68,3%, nghiêm trọng chiếm 17,4%, rất nghiêm trọng chiếm 10,6% và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng chiếm 3,7%. Báo cáo cũng nêu một số hạn chế trong điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng. Số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp xử lý chậm, kéo dài, hồ sơ trả lại để điều tra bổ sung nhiều lần.

Đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực nóng xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng nhất. Ảnh minh họa: HTD

Theo đánh giá của Chính phủ, tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, công tác PCTN còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện được mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng. Số vụ việc, vụ án tham nhũng bị phát hiện và xử lý có xu hướng giảm dần. Theo số liệu trong báo cáo, chỉ có bảy địa phương, ba ngành báo cáo có các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tự phát hiện tham nhũng thông qua kiểm tra nội bộ. Đó là các địa phương: TP.HCM nhiều nhất với tám vụ, Lâm Đồng có bốn vụ, Hậu Giang và Bắc Kạn phát hiện hai vụ, Ninh Thuận và Quảng Trị phát hiện một vụ và các ngành: ngân hàng 16 vụ, công an bốn vụ và bảo hiểm xã hội một vụ.

Đồng thời, số người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý ít hơn năm trước 17 trường hợp. Trong 67 người đứng đầu bị xử lý có ba trường hợp bị xử lý hình sự, 14 người bị cách chức, 16 người bị kỷ luật cảnh cáo và 34 trường hợp bị khiển trách. Các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng vẫn là những lĩnh vực nóng xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng nhất.

Báo cáo đề ra bảy giải pháp PCTN trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là giải pháp ban hành quy định về trách nhiệm giải trình và thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước.

G.NGUYÊN