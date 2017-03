Chưa thể tập trung vào các luật về quyền dân chủ?

ĐBQH DƯƠNG TRUNG QUỐC: Cách làm của QH vẫn là thụ động QH là cơ quan lập pháp nhưng cách làm của chúng ta lâu nay vẫn là thụ động, chủ yếu là Chính phủ đề xuất, trình dự luật gì thì QH bàn cái ấy. Mặc dù gần đây nhiều ý kiến mong muốn các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cá nhân ĐBQH sáng kiến lập pháp nhưng thực tiễn, dự án luật mà QH làm vẫn xuất phát từ chuẩn bị của Chính phủ. Đấy là bàn những gì có, chứ chưa phải chủ động do QH đặt hàng, lên chương trình. Chuyện Luật Nhà văn cũng thế thôi. Đề xuất từ một ĐBQH, thế là đưa vào dự thảo chương trình lập pháp trình QH mà không đánh giá trước xem có thực sự cần thiết, đã chuẩn bị đến đâu. Cũng có ý kiến là dự thảo chương trình lập pháp khóa này chưa quan tâm thích đáng đến những dự án luật về quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Nhưng nói thực cũng khó, vì ưu tiên làm gì trước, là từ nhu cầu của nhà chính trị. Vấn đề đặt ra là QH phải chủ động hơn, để thứ tự ưu tiên ấy phải do chính QH chuẩn bị, quyết định, chứ không thụ động chờ Chính phủ. Hành pháp mà kiến nghị lập pháp thì đương nhiên họ ưu tiên hơn những luật phục vụ cho việc điều hành, quản lý của Chính phủ, còn những luật khác xếp hàng sau. QH phải đưa ra yêu cầu về lập pháp và Chính phủ phải đáp ứng yêu cầu ấy, chứ không chỉ lựa chọn những gì Chính phủ đưa ra. Chẳng hạn, thấy Luật Biểu tình là cần thiết, thì QH ra yêu cầu, thời hạn cụ thể, giao cho chủ thể nào đó chuẩn bị dự thảo, báo cáo…