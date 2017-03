Chuẩn bị điều tra, khảo sát thực trạng tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục

Xây dựng và hoàn thiện 5 kết luận thanh tra

Đoàn thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu và thép tại Bộ Công thương kết thúc thanh tra tại đơn vị (Vụ I). Xây dựng và hoàn thiện 5 kết luận thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Cty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Vụ I); thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số D.A tại tỉnh Thừa Thiên - Huế (Cục II); thanh tra D.A KCN xử lý rác thải TP Hồ Chí Minh - Long An (Cục III); thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ (Cục I); tiếp tục tiến hành 7 cuộc thanh tra: D.A xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; D.A cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng (Vụ I); Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Vụ II); việc quản lý, dự trữ lưu thông thuốc (Vụ III); việc thực hiện một số D.A đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa (Cục II).



Trong tháng, TTCP cũng đã thành lập và triển khai 4 đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2010 và 1 cuộc do Thủ tướng Chính phủ giao: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc thực hiện quy hoạch một số D.A công nghiệp, đô thị của UBND tỉnh Bắc Ninh (Cục I); công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và một số D.A đầu tư xây dựng tại Cần Thơ (Cục III); việc thực hiện pháp luật vềphòng, chống tham nhũng, thanh tra và khiếu nại, tố cáo tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tại tỉnh Quảng Ninh (Cục IV); thanh tra việc thành lập, hoạt động, phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn Việt Nam tại Cty Liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna cho đối tác nước ngoài (Vụ II).



Nghiên cứu, đề xuất xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh về thuế qua thanh tra năm 2008; trả lời những vấn đề của Thanh tra tỉnh Cà Mau về kết luận Thanh tra thuế tại Công ty TNHH Minh Quý, Cà Mau (Vụ II).



Tiếp nhận 1.722 đơn thư



Về công tác tiếp dân, Trụ sở Tiếp công dân của trung ương Đảng và nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp 1.373 lượt người, 25 đoàn đông người đến trình bày 297 vụ việc, so với tháng 2/2010 tăng 513 lượt người và 29 vụ việc, giảm 2 đoàn đông người. Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của công dân diễn ra bình thường và có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 2/2010.



Văn phòng TTCP cũng đã xử lý 1.544/1.722 đơn đã tiếp nhận. Qua phân loại đơn cho thấy, có 542 đơn đủ điều kiện để xử lý, chiếm 35,1% tổng số đơn; 972 đơn trùng lặp (chiếm 63%); 30 đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người tố cáo (chiếm 1,9%). Sau khi phân loại, đã ban hành 219 phiếu hướng dẫn, 137 phiếu chuyển đơn.



Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với tranh chấp đất giữa ông Nguyễn Tiến Lảng với ông Nguyễn Minh Trí tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tổng Thanh tra ban hành báo cáo kết luận vụ việc khiếu nại của 25 hộ dân đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; khiếu nại của bà Trần Lệ Thu, Hà Nội; khiếu nại của bà Vũ Thị Hiền trú tại 1B, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội; TC lãnh đạo Công ty Thương mại Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và tố cáo của ông Nguyễn Văn Thể (TP Hồ Chí Minh). Thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra về khiếu nại của bà Trần Thị Quỳ (TP Hồ Chí Minh) và kết luận về khiếu nại của 4 hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thông báo, trả lời kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Sáng; thành lập 2 đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Bích Hồng, tỉnh Thừa Thiên - Huế và kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Trung Thẻ, quận Hà Đông; ông Vũ Văn Lợi, bà Phí Thị Trang khiếu nại liên quan đến nhà 50A Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm; bà Tô Thị Thanh Hương, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.



Ngoài ra, 4 đoàn thanh tra vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại của công dân. Bên cạnh đó, các cục tập trung xem xét, kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo kết quả rà soát vụ việc tồn đọng, kéo dài tại Hà Nội (Cục I), An Giang và Tiền Giang (Cục III).



Điều tra chi phí không chính thức khi giao dịch với cơ quan nhà nước



Cùng thời gian, TTCP đã thành lập Tổ Công tác liên ngành về thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Tổ Công tác thực hiện Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng”; thành lập Nhóm Báo cáo viên tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tổ chức đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 7 năm 2010 về lĩnh vực giáo dục (đã được Thủ tướng đồng ý); xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo “Đánh giá những tiến triển về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế sau kỳ Đối thoại lần thứ 6”.



Ngoài ra, TTCP phối hợp với các cơ quan liên quan chọn chuyên gia đại diện Chính phủ Việt Nam tham gia nhóm đánh giá quốc tế về thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng Kế hoạch hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng và kế hoạch điều tra chi phí không chính thức của hộ gia đình, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Làm việc với Ban thư ký của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Ngân hàng Thế giới và các nhà đồng tài trợ của Chương trình PRSC 9 về tăng cường vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân, thiết lập khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ, khen thưởng người tố cáo các hành vi tham nhũng, việc sửa đổi các quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Chuẩn bị điều tra, khảo sát thực trạng tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; điều tra chi phí không chính thức của hộ gia đình, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, chi phí không chính thức trong xây dựng, đấu thầu…

Theo Ngọc Hoàng (báo Thanh Tra)