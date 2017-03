Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm: Nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu tự chấm điểm

Mục đích, căn cứ lấy phiếu tín nhiệm Lấy phiếu tín nhiệm là việc QH thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mục đích của việc lấy phiếu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Báo cáo công tác của người được lấy phiếu gồm các nội dung cơ bản sau đây: 1. Họ và tên, chức vụ do QH bầu/phê chuẩn; 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với chức vụ do QH bầu/phê chuẩn; 3. Tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; 4. Giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri do MTTQ chuyển đến (nếu có). Đây là căn cứ để ĐBQH quyết định lá phiếu. (Theo Nghị quyết 35/2012 của QH và Nghị quyết 561/2013 của Ủy ban Thường vụ QH về lấy phiếu tín nhiệm)