Chuẩn bị mọi phương án để bầu cử thành công

Tại hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ hai về công tác bầu cử do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 16-5, nhiều địa phương đã nêu lên một số vướng mắc, khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Giảm số đại biểu được bầu để đảm bảo số dư

Đại diện Đồng Nai nêu tình trạng tỉnh này có một số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã rút khỏi danh sách bầu. Theo luật định thì phải bổ sung một số ứng cử viên (trước đó không lọt vào danh sách bầu) có số phiếu tín nhiệm cao hơn 50% ở vòng hiệp thương ba nhưng họ tự ái không đồng ý. Cuối cùng tỉnh phải báo cáo cấp trên và quyết định giảm số đại biểu HĐND được bầu.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng lý giải việc giảm số đại biểu được bầu ở nơi có ứng cử viên xin rút là do liên quan đến số dư của các đơn vị bầu cử. “Nếu không đảm bảo số dư thì báo cáo cấp có thẩm quyền để rút số đại biểu được bầu tại đó xuống để đảm bảo số dư. Cụ thể, đối với đại biểu HĐND các cấp thì số dư tối thiểu phải là hai; còn đại biểu Quốc hội, nếu bầu ba thì dư hai, còn bầu dưới ba thì số dư là một” - ông Thắng cho hay.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho hay tỉnh này hiện có đến 800.000 phiếu bầu đại biểu HĐND xã ở một số xã vùng sâu vùng xa phải viết tay vì không có điều kiện in ấn. Thứ trưởng Trần Hữu Thắng khẳng định dù là phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã cũng phải in chứ không được viết tay. Bởi nếu viết tay sẽ không đảm bảo yêu cầu phiếu bầu theo quy định. Hơn nữa, phiếu bầu viết tay khó đảm bảo cho việc xếp thứ tự các ứng cử viên theo ABC. “Chúng tôi đã yêu cầu tỉnh Thanh Hóa chấn chỉnh việc này. Nếu xã nào khó khăn thì huyện phải trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ để in phiếu bầu cho cấp xã, đảm bảo tất cả phiếu bầu phải được in” - ông Thắng nói.

Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương phải chuẩn bị mọi phương án dự phòng để ngày bầu cử 22-5 diễn ra thành công. Ảnh: TH

Không làm từ thiện sát ngày bầu cử

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị các địa phương lưu ý nhắc các ứng cửa viên, nhất là những người thuộc khối doanh nghiệp, đang tiến hành vận động bầu cử bằng cách tặng quà từ thiện nhân đạo hay khởi công xây dựng công trình cho địa phương ứng cử ngay trong thời điểm sát ngày bầu cử là không khách quan, không công bằng. Theo ông Pha, đây là những việc làm không đúng quy định về vận động bầu cử. “Luật pháp không cấm làm từ thiện nhưng đừng làm vào thời điểm này” - ông Pha nói.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn tuấn lưu ý mặc dù đã có chủ trương về việc chuẩn bị đủ điện để phục vụ bầu cử nhưng các ngành, các cấp vẫn phải có phương án dự phòng. Trong những trường hợp bất khả kháng khiến không có điện thì phải có ánh sáng bằng đèn dầu để đủ điều kiện cho công tác bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, cũng lưu ý một số vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình bầu cử. Điển hình như tình trạng khiếu kiện đông người liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường giải tỏa; đình công, lãn công tại các khu công nghiệp, chế xuất… Chính vì vậy cần đề cao sự phối hợp, giải quyết của các ngành, các cấp để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, thành công.

Khiếu nại, tố cáo ít . Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đến nay được xử lý như thế nào, thưa ông? + Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng: Việc giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến các ứng cử viên lần này tương đối thuận lợi. Bởi lẽ trước đó có rất nhiều ứng cử viên đã qua sàng lọc từ đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương và cả đại hội ở trung ương. Chỉ có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với những trường hợp mới, còn các ứng cử viên đã tham gia đại hội đảng bộ các cấp hầu như đơn thư khiếu nại, tố cáo rất ít. . Vậy đến nay đã có bao nhiêu trường hợp bị rút khỏi danh sách bầu vì bị khiếu nại, tố cáo? + Chúng tôi không trực tiếp giải quyết, tổng hợp việc này. Hội đồng Bầu cử có một tiểu ban phụ trách việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và họ có thông tin đầy đủ hơn. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng các ứng cử viên phải theo một nguyên tắc là đảm bảo tiêu chuẩn của người đại biểu. Nếu không đảm bảo đúng tiêu chuẩn thì ứng cử viên đó không xứng đáng để trong danh sách bầu. . Xin cảm ơn ông.

THU HẰNG