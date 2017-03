Chuẩn bị nhân sự Đại hội XII: Dân chủ, nghiêm túc

Quyết định cuối cùng về nhân sự là do đại hội Không có giới hạn tuổi với vị trí Tổng Bí thư.

Trả lời trên Zing.vn (ngày 18-1), Phó Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh (ảnh) cho biết quá trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XII đã được làm từ sớm, theo đúng quy định của Đảng và tuân thủ điều lệ Đảng…

Với những người chưa được Trung ương giới thiệu tại các hội nghị trước đó, Đại hội XII sẽ quyết định giới thiệu hay không để đưa vào danh sách bầu. “Có thể nói việc bầu cử tiến hành dân chủ và thực sự tôn trọng quyền của đại biểu và đại hội” - ông Vĩnh cho hay. . Zing.vn: Việc bầu cử các chức danh chủ chốt của Đảng sẽ được thực hiện theo quy trình như thế nào, có áp dụng Quyết định 244 ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương? + Ông Lê Quang Vĩnh: Việc bầu cử theo quy định nào đại hội sẽ quyết định. Quyết định 244 rất khoa học, phù hợp tình hình, dân chủ nhưng phải chặt chẽ, tránh rối loạn xã hội. …. . Điều 13 Quyết định 244 quy định các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Ông giải thích rõ hơn quy định này? + Ngay cả việc rút hay không cũng do đại hội quyết định, đại hội có cho rút hay không chứ không phải là nguyện vọng của cá nhân. Muốn rút mà đại hội không cho thì cũng không được. Quyết định cuối cùng là do đại hội đưa ra, không phải do cấp dưới đại hội. . Trong tiêu chuẩn chọn ứng viên Tổng Bí thư khóa XII tại Hội nghị Trung ương 14 vừa qua, tiêu chuẩn nào được coi là quan trọng nhất? + Tổng Bí thư phải là người tiêu biểu nhất cho toàn Đảng, phải là nhà lãnh đạo xứng tầm. Không có giới hạn về tuổi đối với chức danh này. Đại biểu dự Đại hội XII: 241 tiến sĩ và 55 giáo sư, phó giáo sư Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết đại hội lần này sẽ có 1.510 đại biểu, trong đó 173 ủy viên Trung ương chính thức và 24 ủy viên Trung ương dự khuyết là đại biểu đương nhiên, 13 đại biểu chỉ định đến từ các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và 1.300 đại biểu do các đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu ra. Tỉ lệ đại biểu nữ là 12,85%. Đại biểu dự Đại hội Đảng kỳ này tuyệt đại đa số có trình độ đại học trở lên, trong đó 241 học vị tiến sĩ và 55 giáo sư, phó giáo sư. Về độ tuổi, trẻ nhất có hai đại biểu dưới 30 và già nhất cũng có hai đại biểu trên 70. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại biểu đương nhiên là một trong hai người cao tuổi nhất.