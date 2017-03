"Chúc báo Pháp Luật TP.HCM nghị lực, vững vàng..."

Ông Thuận chúc đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của báo sức khỏe, nghị lực và ngày càng vững vàng để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chuyển tải chủ trương, chính sách và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP cũng như cả nước. Ông Thuận nhấn mạnh: “Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những tờ báo có sức lan tỏa rộng, được bạn đọc cả nước tin yêu, đón nhận trong nhiều năm nay. Phản ánh, chuyển tải thông tin ở khắp các vùng, miền, địa phương, đưa báo đến với bạn đọc cả nước, một mặt là thực hiện tôn chỉ mục đích của báo, mặt khác cũng chính là góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, xử lý các vấn đề kinh tế-xã hội của các địa phương, thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chiến lược trung ương giao cho TP: TP.HCM cùng cả nước, vì cả nước…”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận (thứ ba từ trái sang) với lẵng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HTD

Chia sẻ những khó khăn của các cơ quan báo chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin gay gắt, ông Thuận cho hay lãnh đạo TP ủng hộ việc đấu tranh với biểu hiện “lá cải” hóa xuất hiện gần đây trên các phụ trương, chuyên đề mang danh “pháp luật”. TP sẽ rà soát, nắm lại hoạt động của các phụ trương, phụ san trên địa bàn để phản ánh, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh.

- Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ tổ chức gặp mặt phóng viên, lãnh đạo các cơ quan báo, đài trung ương và TP.HCM có văn phòng đại diện tại Cần Thơ. Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ - Giám đốc Công an TP Cần Thơ mong muốn giữa các cơ quan báo, đài với Công an TP Cần Thơ ngày càng thắt chặt mối quan hệ, tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền trong công tác phòng, chống tội phạm, phổ biến pháp luật. Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ nhấn mạnh lực lượng công an luôn tạo điều kiện để cơ quan báo, đài thực hiện chức năng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

M.PHONG - HC - G.TUỆ