Chung sức trẻ xây dựng thành phố

Chúng tôi có ý kiến Ngoài cái tâm, cán bộ, công chức cũng phải học hỏi, am hiểu công nghệ thông tin để nắm bắt thông tin, hướng dẫn dân làm đúng quy trình, giảm lãng phí thời gian, tiền bạc gây phiền hà cho dân. Chẳng hạn, khi vận hành ứng dụng chất lượng tiêu chuẩn ISO trong cải cách hành chính, văn bản nào vừa ban hành ra ngay tức thì được đẩy lên mạng, cán bộ thuộc quyền cập nhật, đối chiếu, so sánh và thực thi cho đúng, tránh việc mỗi nơi hiểu và làm mỗi kiểu. Người dân đến các cơ quan nhà nước cũng thoải mái, không mang tâm lý căng thẳng, lệ thuộc. PHẠM BẢO TOÀN, Bí thư chi đoàn Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận TP đã có chính sách cho trẻ lang thang, cơ nhỡ, trẻ nghèo nhưng không biết TP có chính sách nào cho con em phạm nhân? Có những phạm nhân là lao động chính của gia đình, khi họ đi tù, nguồn sống gia đình họ bị đe dọa, con cái có thể bỏ học, xã hội thì ruồng bỏ, xa lánh những đứa trẻ kém may mắn này. Từ đó, con đường bỏ học, phạm pháp của những đứa trẻ này rất dễ. Tôi cho rằng, nếu TP có chính sách riêng, giúp đỡ những đứa trẻ này thì khi phạm nhân mãn hạn tù, họ thấy con họ được quan tâm, nuôi dưỡng đàng hoàng, con đường hoàn lương của họ rất ngắn, mang lại lợi ích cho xã hội. NGUYỄN ĐÀO MINH HUY, Bí thư đoàn PC45, Công an TP.HCM