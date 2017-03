Chúng ta quyết tâm chống tham nhũng tới đâu?

Tôi rất ngạc nhiên khi đọc báo cáo Chính phủ, bản báo cáo dài hơn 15 trang này chỉ dành vẻn vẹn 7,5 dòng cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đó là báo cáo đầy đủ, còn báo cáo tóm tắt và bổ sung thì đã cắt toàn bộ 7,5 dòng này. Phải chăng trong năm 2009, “giặc nội xâm” này đã lui?

Đúng là năm nay không còn những vụ án điểm mở đầu rất rầm rộ như những năm trước nhưng vẫn có những nghi án rất lớn. Quá trình điều tra, xử lý những nghi án này diễn ra rất chậm chạp và có phần thụ động.

Thứ nhất, vụ PCI. Vụ việc này sau khi chất vấn ở Quốc hội và Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo đã chuyển biến. Tuy nhiên, suốt hơn một năm qua cũng chỉ mới hoàn thành được một việc là dịch khoảng bốn ngàn trang tài liệu, chủ yếu bằng tiếng Anh do phía Nhật đưa sang.

Sao lại chậm vậy? Chia bốn ngàn trang ấy cho 365 ngày thì mỗi ngày cũng chỉ dịch được 11 trang. Đó là tốc độ dịch của một người có trình độ trung bình về ngoại ngữ. Tại sao nói chống tham nhũng là rất quan trọng mà chúng ta không tập trung đội ngũ vào đây để hoàn chỉnh bản dịch ấy để điều tra, đánh giá?

Vụ thứ hai liên quan đến tiền polymer. Trong thời gian họp Quốc hội, các đồng chí có trách nhiệm đã trả lời báo chí về vụ việc này. Các trả lời ấy rất chững chạc, nghiêm túc và đúng đắn nhưng lại thiếu lửa nhiệt tình đấu tranh chống “giặc nội xâm”. Các đồng chí nói đây chỉ là tài liệu tham khảo thôi nhưng dân sẽ hỏi: Ta có chủ động, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng không? Tính chủ động để ở đâu?

Đó là nói về điều tra. Còn về xét xử và xử lý kỷ luật, vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tòa xử ba năm mặc dù việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn này làm thất thoát 1,2 tỷ đồng, bản thân ông Sĩ nhận 52 triệu đồng. Dư luận so sánh việc này với vụ một vài ông nông dân ít học ở Lâm Đồng dùng sức mạnh lấy hai con vịt để nhậu với nhau, tòa xử mỗi ông bốn năm...

Hay vụ mới nhất đây, về ông chủ tịch Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, gây thiệt hại tới 78 tỷ đồng, để cho than thổ phỉ phát triển... Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hai lần cảnh cáo nhưng ông này vẫn tại chức, cho đến gần đây mới tự viết đơn xin nghỉ hưu và được chấp nhận. Người ta so sánh vụ việc này không khác gì một cầu thủ hai lần thẻ vàng nhưng vẫn được đá tới phút 89 và sau đó được rời sân với lý do... chấn thương nhẹ.

Cách xử lý như thế làm người ta không thể hiểu được là chúng ta quyết tâm đến đâu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Người ta thấy mức xử lý trong các vụ án tham nhũng ngược với mức xử lý trong các vụ án vi phạm luật giao thông. Vi phạm luật giao thông thì anh nào càng to càng thiệt, mặc dù anh bé sai luật, anh to va phải thì anh to vẫn phải đền. Nhưng tham nhũng thì ngược lại, càng to càng lợi, càng nhẹ?

Nếu chúng ta không chống được tham nhũng, không quyết tâm chống tham nhũng, để nhân dân giảm lòng tin thì lúc đó các thế lực bên ngoài sẽ có điều kiện thuận lợi để kết hợp với những người bất mãn bên trong để âm mưu chống phá chế độ. Tôi mong rằng tất cả nhận thức ấy được các cơ quan tư pháp thể hiện trong thực tế, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

ĐỨC MINH ghi