Chung tay tỉa “rừng” thủ tục hành chính

. Pháp Luật TP.HCM ngày 7-9 có bài phản ánh những bất hợp lý trong thủ tục đăng ký ôtô, xe máy khi buộc người dân phải có giấy chứng nhận bảo hiểm. Vậy phản ánh đó sẽ được Tổ công tác của Thủ tướng xử lý thế nào? + Tôi đã đọc và rất hoan nghênh những phản ánh như vậy. Về trường hợp cụ thể này, tôi cho đối chiếu với bộ TTHC của Bộ Công an thì thấy điều kiện phải có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới khi đăng ký xe chưa được thể hiện trong danh mục được công bố. Chúng tôi đã liên hệ với bộ phận cải cách TTHC của Bộ Công an để thống kê bổ sung. Bước tiếp theo, điều kiện đó có rườm rà, bất hợp lý như Báo phản ánh không thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng Bộ Công an kiểm tra, đánh giá lại. Kết quả cụ thể sẽ phản hồi cho Báo.